Manelista Roxana, regină pe yachtul milionarului TINMAR care a dus-o acasă cu avion privat!

Nepoata manelistului Adi de la Vâlcea, Roxana Dobrițoiu, 34 de ani, a participat la Vocea României în 2024 cu piesa „Made in Romania”, piesă care, orice s-ar zice, a cam rupt pe piața românească. Smiley a fost impresionat de prestația blondei și a ales-o în echipa sa fără să clipească. De atunci, cântăreața a rămas fidelă stilului său muzical, manelele, și are chiar și concerte. Mai nou, cea de-a doua pasiune a sa este să fie vedetă de Instagram, sau influenceriță. O ajută și fizicul absolut superb și nu e zi să nu-i încânte pe cei peste 50.000 de followeri cu câte o postare mai incitantă.

Recent, Roxana Dobrițoiu și-a serbat frumoasa carieră cu o petrecere fabuloasă, pe care pot fi invidioși chiar și miliardarii acestui continent. În cele câteva zile de petrecere, alături de Roxana s-a aflat si proprietarul Tinmar Energy, dar și câțiva amici. Evident, CANCAN.RO relatează ce periplu de vis a avut exotica cântăreață. E cu dans din buric și cu private jet!

Câteva zile în „Paradis”

Roxana Dobrițoiu s-a simțit ca-n paradis pe yachtul ce-i aparține miliardarului român Augustin Oancea. Îl știți: proprietarul Tinmar, ”regele energiei”, aflat in mijlocul unor acuzatii complexe, dosare penale și tot tacâmul. Roxana a petrecut niște zile de vis, o mini-croazieră privată și foarte discretă, împreună cu anturajul său, la bordul unui yacht pe coasta de vest a Greciei și a navigat prin apele sale splendide. Barca a sosit direct din Croația, unde este ținută de proprietarul său, pentru a fi pusă la dispoziția românilor ajunși în zonă.

Yachtul de lux al fondatorului Tinmar, un colos pe piața energiei din România, se numește LexSea, iar datele despre itinerariu și despre alte călătorii sunt publice și disponibile online la o căutare simplă pe internet. Yachtul are o lungime de 40 de metri, o lățime de 8 metri, e înregistrat pe Insulele Cook și costă… – dacă aveți rău de mare, NU citiți! – vreo + 40 de milioane de euro.

Bestia acvatică este un super-yacht construit de Benetti. Are 5 cabine pentru oaspeți și este configurat pentru 10 persoane care pot dormi la bord, in afara crew-ului. Interiorul este descris ca fiind elegant și minimalist, cu materiale și mobilier premium și o atmosferă foarte luminoasă și relaxantă.

Puntea generoasă a yachtului a fost locul unde Roxana Dobrițoiu a executat un belly dance atât de incitant că pe Instagram sute de fani au dat like încercând să dea zoom (cine știe… știe 😀). A fost deci un fel de concert privat, înaintea concertelor pe care urmează să le țină în țară. Practic, o repetiție cu public foarte restrâns și cât se poate de exclusivist, în aer liber, în largul mării.

Dar au fost și opriri pentru odihnă și relaxare. Cu aceste ocazii Roxana Dobrițoiu și-a etalat nu doar colecția de costume de baie minuscule, pe care le poartă practic zi de zi, dacă e să judecăm după contul de Instagram, ci și senzaționalul său fizic, pentru că Roxana nu e doar cântăreață, e și dansatoare. Nu e nevoie decât de puține mișcări pentru a pune în acțiune acest trup ce se unduiește precum yacht-urile ancorate într-o marină din Mediterana. Ceea ce este clar este ca Roxana și-a dorit ca toată lumea să afle de mini-vacanța sa, ea postând pe social media o abundență de videouri și poze, menite parcă să transmită întregii lumi că este în vacanță cu Augustin Oancea, chiar pe yachtul acestuia!

Desigur, n-a fost vorba doar de înot, plajă, sau dansuri la bord, ci și de experiențe culinare inedite, așa reiese din postările Roxanei. De exemplu, a postat o friptură de vită și apoi un desert care ne insinuează că masa a fost ceva de restaurant Michelin. Toate gătite de bucătarul personal al miliardarului român, cel care a facut niște sute de milioane de euro profit în criza energiei din România.

De altfel, e arhicunoscută apetența lui Augustin Oancea pentru petrecerile de pomină. Acum ceva timp CANCAN.RO scria despre cheful de trei zile și trei nopți, pe un sector de plajă din Mamaia, organizat de fondatorul Tinmar pentru apropiații săi – detalii AICI. „Regele Energiei”, cum e supranumit Augustin Oancea, a epatat așa-zisa lume bună de pe litoral cu această petrecere mai lungă decât o nuntă din povești. Firește, a fost implicată și soția, care s-a ocupat de tot, că doar erau la restaurantul condus chiar de ea, cunoscutul local Glamour.

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Sau, bineînțeles, modul în care a dansat cu partenera sa de viață, la fel ca în Dirty Dancing, la inaugurarea Nuba, în articolul disponibil AICI. Au chefuit până târziu în noapte la petrecerea respectivă!

Pe 6 octombrie, invitații și-au luat la revedere de la superbul vas care le-a fost o adevărată „casă a plăcerilor” timp de câteva zile. Yachtul a părăsit apele Greciei pe 6 octombrie pentru a reveni în Croația 21 de ore mai târziu.

La întoarcerea din odiseea ei prin Mediterana, Roxana a călătorit la bordul unui private jet, ceea ce este o recunoaștere a talentului său nativ, dar poate și o dovadă a nivelului la care Roxana trăiește, mai nou. La înălțime! Miliardarul român nu a lăsat garda jos și a adus-o pe Roxana ca pe o Regină, așa cum se cuvine după un sejur de 7 stele pe LexSea!

Yachtul a poposit în Corfu unde a stat până pe 6 octombrie (VEZI FOTO JOS), când miliardarul Oancea, Roxana și câțiva prieteni au luat o aeronavă privată spre București.

Aeronava cu care petrecăreții s-au întors acasă este un model Gulfstream G200 Galaxy, informatii care reies din multiplele poze postate de diva pe social media: ea nu a ratat nici un colt al avionului nepozat, semn ca i-a placut tare mult experiența pusă la dispoziție de gentilomul domn Oancea, un adevărat iubitor de frumos și lux.

Referitor la avionul cu care au călătorit, este un „super-midsize”, dezvoltat de IAI (Israel) sub numele Galaxy și comercializat de Gulfstream ca G200 din 2002, iar în lume sunt 250 de exemplare. Pe lângă cei doi piloți pot circula, de obicei, 8–10 pasageri în configurație executivă. Prețul unui astfel aparat de zbor este de 7-8 de milioane de euro și ora de zbor costă undeva la 7-8000 de euro. Aparatul de zbor și-a adus pasagerii acasă în seara zilei de 6 octombrie, aproape de miezul nopții.

E, deci, un pas spre înalta societate și cu siguranță o vom mai vedea pe Roxana în noi postări, pe lux, opulență și mai ales, speră toți fanii ei, pe dansuri cât mai unduioase! De văzut dacă după superba escapadă, la concertul Roxanei alături de Florin Salam de la Madrid de pe 7 noiembrie, Augustin Oancea va dansa ritmatul hit „Spargere sau afacere” al Regelui Manelelor.

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