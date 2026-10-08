Jesús del Cerro, regizorul spaniol stabilit în România, își lansează romanul la București

Jesús del Cerro, regizorul spaniol care s-a stabilit profesional în România în urmă cu 20 de ani, își prezintă la București primul roman, „Acolo unde niciodată nu se întâmplă nimic”. Cartea, apărută în acest an la Editura Junimea, este un thriller polițist construit în jurul locotenentului Varona și al unei crime petrecute într-un sat aproape depopulat din zona Burgos.

Lansarea are loc duminică, 18 octombrie, de la ora 16:00, în cadrul evenimentului Viva España, pe scena The Good, de pe strada Pictor Arthur Verona din București. Jesús del Cerro va vorbi despre roman și va oferi autografe, iar accesul publicului este liber.

Jesús del Cerro: „Acolo unde niciodată nu se întâmplă nimic”.

Acțiunea cărții scrise de Jesús del Cerro pornește din Valtierra, un sat în care pare că nu se întâmplă niciodată nimic. Situația se schimbă după descoperirea unui cadavru și dispariția altarului principal al bisericii. Locotenentul Varona începe o investigație care îl conduce către un secret vechi, ascuns timp de generații.

Povestea are și o legătură personală cu autorul. Valtierra este inspirat de localitatea din care provine mama lui Jesús del Cerro, un sat în care au mai rămas doar cinci locuitori. Romanul a prins contur în perioada pandemiei, când regizorul a început să scrie povestea polițistă pe care și-o dorea de mai mult timp.

Iar trecerea de la cinematografie la literatură nu înseamnă o despărțire de lumea filmului. În interviul Ping-Pong acordat recent pentru Mediafax, Jesús del Cerro a vorbit și despre caracterul vizual al romanului și despre felul în care experiența sa de regizor se regăsește în carte.

Jesús del Cerro, de 20 de ani în România

Jesús del Cerro a ajuns în România în 2006, pentru adaptarea serialului spaniol „Un paso adelante”, devenit „Cu un pas înainte”. Ulterior, a lucrat la producții precum „Ho Ho Ho”, „Nașa”, „Hawaii”, „Vlad”, „Miami Bici”, „Ramon” și „Crăciun cu Ramon”.

În paralel cu cinematografia, regizorul își continuă aventura literară și lucrează deja la cel de-al doilea roman. Pentru moment, însă, atenția sa se mută asupra primei cărți, pe care o aduce în fața cititorilor bucureșteni.

„Acolo unde niciodată nu se întâmplă nimic” va fi prezentată duminică, 18 octombrie, de la ora 16:00, la The Good, în cadrul Viva España. Accesul este liber, iar Jesús del Cerro va fi prezent pentru a vorbi despre carte și pentru a oferi autografe.

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