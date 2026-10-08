Ce legătură exista între Roxana Dobre și esteticianul Alexander Aslani, ucis în plină zi la Marbella: „Nu-mi vine să cred. Îi cunoșteam și soția”

Ce legătură exista între Roxana Dobre și esteticianul Alexander Aslani, ucis în plină zi la Marbella: „Nu-mi vine să cred. Îi cunoșteam și soția”
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„Am rămas fără cuvinte. Am cunoscut-o și pe soția dânsului.” În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Roxana Dobre povestește cum era medicul estetician Alexander Aslani, ucis în plină zi, în cabinetul său din Marbella.

În urmă cu aproximativ șase ani, soția lui Florin Salam a apelat la serviciile celebrului medic pentru câteva proceduri estetice. Vedeta spune că și-a dorit să ajungă pe mâna unuia dintre cei mai buni specialiști din domeniu, iar experiența avută i-a confirmat alegerea.

„S-a ocupat foarte bine, adică se vedea că este dedicat”

Roxana Dobre își amintește că medicul i-a lăsat o impresie puternică încă de la prima întâlnire. Îl descrie drept un profesionist dedicat, cu o experiență vastă și foarte atent la pacienți, dar și la oamenii alături de care lucra. Vedeta a cunoscut-o și pe soția medicului, care făcea parte, la rândul ei, din echipa clinicii. Potrivit Roxanei Dobre, aceasta activa în zona de estetică facială și era implicată în activitatea clinicii.

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Roxana Dobre, declarații în exclusivitate despre medicul Alexander Aslani

Roxana Dobre: Nu știam. Am rămas fără cuvinte. Un om la locul lui și cu o experiență maximă. Îmi pare tare rău.

CANCAN: Când ați făcut intervenția la dânsul?

Roxana Dobre: Acum vreo șase ani. Era un medic extraordinar de bun, cu recenzii foarte bune. Eu am aflat de clinica aceasta de pe Instagram. Am rugat un medic din Madrid să se documenteze și să se informeze, așa cum trebuie, despre clinica respectivă și despre medic. Și am auzit numai recenzii foarte, foarte bune la adresa dânsului. Și, îți dai seama, m-am dus cu cea mai mare încredere. Mi-a făcut o programare pentru a sta de vorbă și pentru a mă vedea, pentru un consult înaintea intervenției. Și mi s-a părut un medic extraordinar de bun, ți-am zis, cu o experiență foarte, foarte mare în spate. Probabil de asta i s-a întâmplat și ce i s-a întâmplat.

CANCAN: Cât ați stat acolo dumneavoastră?

Roxana Dobre: Am stat, nu știu, o săptămână. Ceva de genul ăsta, da. Și s-a ocupat foarte bine, adică se vedea că este dedicat. Și dânsul, și întreaga echipă care lucra acolo, la dânsul. Era un om foarte, foarte OK și bun în ceea ce făcea. Și am cunoscut-o și pe soția dânsului, tot așa, o doamnă foarte, foarte OK, care și dânsa lucra în clinica soțului.

CANCAN: Era tot cadru medical?

Roxana Dobre: Da, pe estetică, tot pe facial, dacă nu mă înșel. Îți dai seama, acum trebuie să bată fetele astea drumul până în Columbia.

Medic estetician, ucis în plină zi în cabinetul său din Marbella

CANCAN: În Columbia ce este acolo?

Roxana Dobre: Păi, acolo sunt cei mai mișto medici care operează așa, stilul ăsta, stilul domnului Aslani, știi?

CANCAN: A mai fost cineva din România, mai știți?

Roxana Dobre: Chiar eu am mai trimis foarte multe prietene de-ale mele și foarte multe fete. Au mers. Nu foarte multe, pentru că, îți dai seama, costul intervenției nu era foarte mic.
Inclusiv doctorul Delbanii, care este de la noi, a făcut cursurile la dânsul. 100%, 100%, un om cu o seriozitate maximă. Și profi în ceea ce făcea. Era cel mai bun. Păcat, da. Dumnezeu să-l ierte. Îmi pare rău, ce să zic.

Vă reamintim că medicul estetician Alexander Aslani a fost ucis în plină zi, în cabinetul său din Marbella, după ce un atacator a deschis focul asupra lui. Medicul nu a mai putut fi salvat.

NU RATA: Medic estetician, ucis în plină zi în cabinetul său din Marbella. Dr. Alexander nu a mai putut fi salvat
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