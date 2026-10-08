Medic estetician, ucis în plină zi în cabinetul său din Marbella. Dr. Alexander nu a mai putut fi salvat

Un medic estetician de origine germană a fost ucis în plină zi în cabinetul său din Marbella, Spania. Acesta avea o carieră de succes în domeniul remodelării corporale, fiind specializat în BBL-uri. Autoritățile au deschis o anchetă în cazul medicului, însă nu au identificat niciun suspect până acum.

Dr. Alexander Aslani avea 57 de ani și se afla în cabinetul său de pe Costa del Sol din Marbella, atunci când a fost ucis în plină zi. Din primele informații publicate de presa iberică, ar fi vorba despre un asasin plătit. Poliția Națională s-a deplasat rapid la fața locului, la fel și echipajele medicale, însă nu au mai putut face nimic pentru el. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili ce s-a întâmplat cu exactitate și cine se află în spatele acestei crime.

Medic estetician, ucis în plină zi în cabinetul său din Marbella

Tragedia a avut loc în cursul zilei de miercuri, 7 octombrie. Bărbatul se afla în cabinetul său alături de mai mulți pacienți. Puțin înainte de ora 18:00, un suspect îmbrăcat în negru, cu cagula trasă pe cap și cu o mască tip guler pe față, ar fi intrat direct în clinică, chiar în timp ce consulta un pacient. Fără să spună ceva, atacatorul a tras mai multe focuri de armă de la mică distanță, provocându-i medicului o rană la nivelul jugularei.

Suspectul a fugit pe un scuter de mare putere, iar potrivit primelor informații, ar fi fost ajutat de un complice care conducea o mașină în urma lui. La fața locului s-au deplasat rapid oamenii legii, însă nu l-au putut identifica pe individ. De asemenea, echipajele medicale nu au mai putut face nimic pentru Dr. Alexander Aslani, astfel că au constatat decesul.

Trupul neînsuflețit a fost dus la Institutul de Medicină Legală pentru a i se efectua autopsia. Autoritățile continuă cercetările pentru a afla ce s-a întâmplat exact și cine ar trebui să răspundă pentru această faptă.

Cine a fost Dr. Alexander Aslani

Alexander Aslani era medic estetician, cu o experiență de peste un sfert de secol. Acesta era foarte apreciat și în mediul online, având 200.000 de urmăritori pe Instagram. El s-a format în centre medicale internaționale, printre care Highgate Hospital din Londra, King Edward VIII Hospital din Durban, Africa de Sud, și Universitatea de Medicină Paracelsus din Austria.

În anul 2007, a fondat Cirumed Clinic, una dintre cele mai mari clinici specializate în remodelare corporală din Marbella. Moartea celebrului medic german a îndoliat o întreagă comunitate.

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