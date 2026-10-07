Ce pedeapsă a primit Caleb Flynn, fost concurent la American Idol, după ce și-a ucis soția. Voia să scape de ea, ca să rămână cu amanta

Ce pedeapsă a primit Caleb Flynn, fost concurent la American Idol, după ce și-a ucis soția. Voia să scape de ea, ca să rămână cu amanta
Caleb Flynn a fost condamnat /Foto: Profimedia
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Procesul în care Caleb Flynn, fost concurent la American Idol, este acuzat că și-a ucis soția a ajuns la final. Juriul l-a declarat vinovat pe fostul pastor, care chiar și după aflarea sentinței și-a susținut nevinovăția. Caleb Flynn a fost condamnat la închisoare pe viață, fără posibilitatea eliberării condiționate.

Ashley Flynn, mamă a două fete, a fost împușcată mortal în noaptea de 16 februarie, în locuința familiei din Tipp City, Ohio. În momentul în care s-a produs tragedia, cele două fiice ale soților Flynn, în vârstă de 9 și 11 ani la acea vreme, dormeau în camera alăturată.

Caleb Flynn a fost judecat pentru moartea soției sale, procurorii susținând că acesta ar fi ucis-o și apoi ar fi aranjat locul faptei astfel încât totul să pară rezultatul unei spargeri. În urma tragediei, fostul pastor a susținut că soția sa a fost ucisă de un intrus.

Imediat după ce Ashley Flynn a fost împușcată mortal, soțul ei a sunat la 911 și a mimat starea de panică: „Cineva a intrat în casa mea și mi-a împușcat soția. Are două împușcături în cap. Este sânge peste tot. Dumnezeule, Dumnezeule, Dumnezeule”.

Caleb Flynn a fost condamnat

Procesul în care Caleb Flynn a fost judecat a durat opt zile, iar la final juriul a avut nevoie de peste două ore pentru a ajunge la verdictul final. Principalele probe care l-au incriminat pe fostul pastor au fost mesajele dintre acesta și amanta sa, Alleigha Botner, în vârstă de 24 de ani.

Într-un mesaj trimis în mai 2025, Caleb Flynn ar fi scris: „Dacă aș putea pur și simplu să o omor și să nu ajung în iad, aș face-o într-o clipă”.

Mai apoi, într-un mesaj de pe 10 iulie, amanta i-ar fi trimis pastorului mesajul: „Vreau să o omor, Caleb”. Iar răspunsul acestuia a fost: „Suntem doi”.

În urma tuturor probelor prezentate, juriul l-a declarat pe Caleb Flynn vinovat. Acesta a fost condamnat la închisoare pe viață, fără posibilitatea eliberării condiționate.

Pe lângă condamnarea pe viață pentru uciderea soției sale, fostul pastor a primit încă trei ani pentru fiecare dintre cele două acuzații privind armele de foc și câte 36 de luni pentru fiecare dintre cele trei condamnări pentru manipularea probelor.

Caleb Flynn și-a susținut nevinovăția până în ultima clipă

Până în ultima clipă, Caleb Flynn și-a susținut nevinovăția. Acesta a plâns în fața juraților, a insistat că este nevinovat și a spus că va continua să lupte pentru a demonstra asta „atât timp cât Domnul îi va permite”.

„I-am făcut promisiuni lui Ashley în ziua nunții noastre. Am încălcat acele promisiuni și, prin deciziile mele, v-am provocat tuturor o durere incredibil de mare. Am iubit-o și o iubesc. Era soția mea. Era frumoasă și extraordinară în nenumărate feluri”, a spus Caleb Flynn.

De asemenea, în sala de judecată, fostul pastor a avut un mesaj și pentru cele două fiice ale sale.

„Vreau să știți că tatăl vostru este atât de mândru de voi și vă iubește mai mult decât pot exprima în cuvinte… Am atâtea gânduri și visuri legate de a vă crește pentru a deveni femei puternice ale lui Dumnezeu, dar, din păcate, nu pot”, a spus acesta.

Însă, cele două fiice ale bărbatului, care au acum 10 și 12 ani, l-au acuzat că le-a omorât mama. În declarația sa, fata de 10 ani a spus că mama ei era „persoana perfectă” și că bărbatul „a ales să o omoare pe singura mamă pe care ea a avut-o vreodată”.

În ceea ce o privește pe fata cea mare, aceasta a spus: „Ai provocat deja atâta durere familiei tale și lumii întregi. Cel puțin ai putea să le spui tuturor că tu ai făcut-o”.

 

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