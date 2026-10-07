O influenceră de 33 de ani a murit după ce a căzut de pe o stâncă. Soțul femeii, acuzat că ar fi împins-o intenționat

Joeri Janssen, soțul influenceriței Zoe Snoeks, este acuzat că și-a ucis partenera în mod intenționat. Femeia în vârstă de 33 de ani ar fi fost împinsă de pe o stâncă de către soțul ei. Însă, bărbatul își susține nevinovăția și spune că tot ce s-a întâmplat ar fi fost, de fapt, un accident. El spune că influencerița ar fi căzut în timp ce încerca să facă niște poze. Însă, dovezile descoperite de oamenii legii par să îl contrazică.

Zoe Snoeks, în vârstă de 33 de ani, a murit după ce a căzut de pe o stâncă în timpul unei excursii pe care o făcea împreună cu soțul ei, Joeri Janssen. Incidentul a avut loc în 2021, într-o zonă stâncoasă din Nadrin, Belgia.

Procurorii cer ca Joeri Janssen să fie judecat pentru omor

Deși părinții influenceriței îl acuză pe Joeri Janssen că le-a ucis fiica, bărbatul și-a susținut încă de la început nevinovăția. Potrivit versiunii sale, Zoe făcea fotografii în momentul în care a căzut, iar el nu a văzut nimic căci era întors cu spatele și atenția îi era captată de câinii lor.

Mai mult, bărbatul a mai spus că soția lui a dispărut brusc și că nu a auzit niciun țipăt în momentul căderii.

„Când m-am întors spre Zoe, nu mai era acolo. Pur și simplu dispăruse. Trebuie să se fi întâmplat în mai puțin de cinci secunde. Nu am văzut și nu am auzit nimic. Niciun foșnet, niciun țipăt sau strigăt. M-am uitat în sus și am văzut doar praf”, a declarat Joeri Janssen, în timpul audierilor.

Însă, procurorii au adunat dovezi care îi contrazic povestea. În dosar apare și un martor care se afla în apropiere în momentul tragediei. Acesta a povestit că a auzit țipătul unei femei. De asemenea, se pare că bărbatul nu ar fi alertat imediat autoritățile după ce soția lui a căzut de pe stâncă.

Mai mult, anchetatorii susțin că Joeri ar fi încercat să șteargă imagini de pe telefonul soției sale după moartea acesteia. De asemenea, bărbatul a fost supus unui test cu detectorul de minciuni, iar rezultatul ar fi indicat că mințit atunci când a fost întrebat despre circumstanțele tragediei. Însă, testul nu poate reprezenta o dovadă a vinovăției.

În urma tuturor probelor adunate la dosar, parchetul din Anvers a solicitat trimiterea lui Joeri Janssen în fața Curții cu Jurați, unde ar urma să fie judecat pentru omor. Însă, avocatul bărbatului spune că dosarul acuzării se bazează pe „presupuneri unilaterale”. Până acum nu a fost luată o decizie finală privind trimiterea lui Joeri în fața Curții cu Jurați.

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Foto: Instagram @Zoe Snoeks