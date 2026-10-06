Prietenul lui Vlad Bălțățeanu, dezvăluiri despre întâlnirea de 2 ore pe care a avut-o cu presupusul criminal al Valentinei: ”Nu voia să se predea”

Prietenul lui Vlad Băltățeanu a făcut dezvăluiri în premieră despre întâlnirea pe care a avut-o cu călăul Valentinei în Elveția. Bărbatul a vorbit la „Dan Capatos Show”, unde a fost supranumit „Alex” pentru a-și proteja identitatea. Acesta susține că a mers să-l convingă pe Vlad să se predea autorităților. Întâlnirea dintre cei doi ar fi durat aproximativ două ore și jumătate. CANCAN.RO are toate detaliile!

Alex a explicat că nu a anunțat poliția înainte de întâlnire. Pentru siguranță, acesta a mers însoțit de o altă persoană. În timpul celor două ore și jumătate petrecute împreună, Vlad i-ar fi povestit acestuia cum s-au petrecut lucrurile în noaptea în care Valentina Tănasie și-a găsit sfârșitul. Vezi emisiunea integrală aici!

„Nu am anunțat poliția. Am luat pur și simplu o persoană cu mine ca alibi. M-am dus ca să fac să nu mai fugă, să se predea, pentru că nu avea ce să facă. Marți seara am aflat. A venit prietena mea și mi-a arătat un TikTok și scria că ăsta a omorât-o. Eu i-am scris lui ulterior. Am încercat să dau de el, nu dădeam de el deloc. Când m-a căutat el luase un telefon de la doi copii care erau în parc. Mi-a zis: «vino, te rog, repede să vorbim». I-am spus direct: Bă, ce ai făcut? Că te caută o țară întreagă. Ești tâmpit la cap?» Eu m-am dus ca să îl fac să nu mai fugă, să se predea, pentru că nu avea ce să facă. Am luat atunci un băiat cu mine de aici, ca, în caz de ne oprește poliția sau se întâmplă ceva, să am un martor. El nu era o persoană agresivă cu băieții. Nu avea antecedente violente cu băieți.”

Întâlnirea din parc a durat peste două ore

Alex susține că discuția cu Vlad a fost una lungă. Cei doi s-ar fi întâlnit într-un parc din Elveția. Potrivit prietenului său, Vlad ar fi acceptat în cele din urmă să se predea. Acesta ar fi avut însă emoții înaintea momentului.

„Acolo cred că au fost în jur de vreo două ore, două ore și ceva. După ce am vorbit a spus că e de acord. A zis că se predă. A zis doar să stăm un pic, să mai fumeze o țigară. Avea emoții că nu voia să se predea. Adică era așa, un pic frică. Eu i-am tot spus: «Sunăm, ești pregătit?» și a spus: «Da, sună».”

Alex a vorbit și despre schimbarea fizică observată la Vlad. Prietenul său spune că acesta slăbise foarte mult. Declarația vine după apariția unor speculații online privind identitatea bărbatului adus în România.

„Pur și simplu e mult mai slab. De aia e schimbarea asta de pe internet, despre care vorbește lumea. Este el, este pur și simplu foarte slab. Nu putea să meargă în magazine să-și cumpere mâncare. Nu putea să facă multe lucruri. De aia și a adormit în boscheți.”

Ce spune Alex despre unchiul lui Băltățeanu

Alex a fost întrebat și despre informațiile legate de unchiul lui Vlad. Acesta susține că Băltățeanu îi povestise despre un conflict anterior. Potrivit declarației sale, Vlad i-ar fi spus că unchiul lui s-ar fi certat cu Valentina. Ulterior, Vlad ar fi intervenit în conflict.

„Mi-a spus că s-a certat cu Valentina. Ei doi s-ar fi certat și apoi a intervenit Vlad. Vlad s-a dus și i-a dat două palme Valentinei. Apoi Valentina l-ar fi înjurat pe Vlad. În rest nu știu nimic de unchiul lui Vlad, nu mi-a spus nimic când ne-am întâlnit.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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