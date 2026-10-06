Tatăl Valentinei, primele declarații după ce Vlad Bălțățeanu a fost adus în țară: ”Sunt pur și simplu terminat!”

Tatăl Valentinei Tănăsie, noi declarații despre Vlad Băltățeanu
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Petre Tănasie, tatăl Valentinei, a făcut noi declarații despre cazul fiicei sale. Acesta a intervenit la „Dan Capatos Show”, după ce Vlad Băltățeanu a fost adus în România. Tatăl îndurerat nici măcar nu poate privi imaginile cu presupusul călău al fiicei sale, care a fost extrădat din Elveția. CANCAN.RO are toate detaliile!

Petre Tănasie spune că avocatul i-a transmis noi informații despre modul în care fiica sa ar fi fost ucisă. Declarațiile l-au afectat teribil de tare, iar acum acesta spune că se confruntă cu atacuri de panică. Vezi emisiunea integrală aici!

„Eu nu prea am ce să comentez despre acest criminal. Nu-mi vine să cred. Astăzi mi-a trimis domnul avocat mai multe detalii. Sunt pur și simplu terminat. Sunt pur și simplu terminat și fizic nu mai știu… Nu mai știu de capul meu, sincer vă spun.”

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Tatăl Valentinei, suspiciuni legate de mama lui Vlad Băltățeanu

Petre Tănasie a povestit și despre întâlnirea cu mama lui Vlad Băltățeanu. Tatăl Valentinei susține că femeia s-a comportat suspicios atunci când el s-a dus să vadă ce se întâmplă cu fata lui. Acesta spune că vorbise anterior cu femeia și chiar îi ceruse să aibă grijă de Valentina. Întâlnirea de la poartă i-ar fi ridicat însă mai multe semne de întrebare în loc să-l liniștească.

„Am vorbit pe cameră înainte cu o săptămână și i-am spus: «Doamnă, vă rog eu frumos să aveți grijă de fată». Nu prea știe să gătească. Învățați-o dumneavoastră. Iar ea mi-a zis: «Stați liniștit, că nimeni nu s-a născut învățat». Am ajuns la poartă și am întrebat fata s-o cheme pe mama lui. Reacția mamei lui a fost: «Ce căutați dumneavoastră aici?» Dacă ea știa că nu e ceva în neregulă, de ce m-a repezit? Adică pur și simplu, ce caut eu acolo? (…) Este aceeași persoană. Era acasă, e aceeași persoană. Am vorbit și cu ea, am cerut numărul de telefon. A intrat în curte, s-a dus, a dat telefon, după aceea s-a întors după cinci minute. Femeia asta a fost acolo. Femeia asta știe tot. Am înțeles că a zis unchiul că i-a spus să nu spună nimic.”


Bălțățeanu Vlad a fost adus în România /Foto: Inquam Photos – George Calin

Petre Tănasie, întrebări despre locuința în care ar fi fost ucisă Valentina

În cadrul emisiunii au fost discutate și informațiile despre locuința în care Valentina ar fi stat cu Vlad. S-a ridicat inclusiv problema unei încăperi fără ferestre, acolo unde s-ar spune că Vlad și-a bătut unchiul. Petre Tănasie spune că Vlad lucra la o cameră din apropierea celor două încăperi existente.

„Eu știu că lucra la o cameră lângă cele două camere. Știu că lucra să o facă mai mare. Voia să facă un fel de living acolo. Ce voia el să facă, nu știu. Eu nici măcar nu știam unde stă. Am plecat pentru că mi-a spus fosta soție dimineața. Atunci mi-a luat de la o prietenă de-a ei din Vâlcea adresa, adică satul, comuna.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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