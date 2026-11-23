Relația de prietenie dintre Nattasha Black și Bianca Ghiurcă s-a încheiat după filmările pentru Insula Iubirii, iar schimbul de replici dintre cele două din mediul online a scos la iveală tensiunile care au apărut după întoarcerea din Thailanda. După ce Prințesa a jignit-o pe cea care îi fusese apropiată în timpul emisiunii, Nattasha a răspuns printr-o serie de ironii, inclusiv printr-o postare care face trimitere la Gabriella, ispita cu care Marco a înșelat-o de mai multe ori.

În timpul filmărilor pentru Insula Iubirii, Nattasha Black și Bianca Ghiurcă păreau să se înțeleagă foarte bine. Partenera lui Lorenzo a fost alături de soția lui Marco în momentele în care aceasta a suferit după imaginile văzute la ceremoniile focului, încercând să o încurajeze și să o consoleze. Prietenia lor nu a continuat însă și după revenirea în România, iar un conflict izbucnit în mediul online a schimbat complet lucrurile.

Cum a ironizat-o Nattasha pe Bianca Ghiurcă

Neînțelegerile ar fi pornit de la o discuție purtată pe un grup de WhatsApp al fanilor emisiunii, unde Bianca ar fi făcut comentarii despre situația financiară a Nattashei. Soția lui Marco ar fi ironizat-o pentru faptul că deține o mașină, dar nu și o locuință, și ar fi folosit la adresa acesteia apelativul jignitor de „țărancă”. După ce mesajele au ajuns în spațiul public, Nattasha a reacționat și a publicat, la rândul ei, o postare cu subînțeles.

Partenera lui Lorenzo a redistribuit un videoclip în care o influenceriță dansează pe melodia care a devenit cunoscută în timpul emisiunii prin momentele în care Gabriella o interpreta provocator în fața lui Marco.

Alegerea piesei este o ironie la adresa Biancăi, mai ales în contextul în care Prințul Marco s-a apropiat de Gabriellași a călcat strâmb de mai multe ori pe parcursul show-ului.

„Oare pe cine va bântui piesa asta? Sigur pe noi nu.”, a scris tânăra.

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Pare deranjat de meseria Nattashei, dar nu și de cadourile pe care le primește de la clienții propriei iubite. Dezvăluirile lui Lorenzo le-au marcat pe ispitele de la Insula iubirii