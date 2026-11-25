CANCAN.RO ți-a pregătit bancul zilei de miercuri. Bulă este oprit în trafic de către un agent de poliție și rugat să nu mai circule cu 20 de km/h. Discuția dintre cei doi te va face să râzi cu gura până la urechi.

Agentul de circulaţie opreşte o maşină condusă de al nostru Bulă:

– Domnule Bulă, nu e bine să conduceţi cu 20 km/h, fiindcă stânjeniţi circulaţia!

– Dar eu doar am respectat limitarea de viteză de 21 km/h.

– Acel indicator nu arată limitarea de viteză, ci faptul că circulați pe DN 21.

– Zău? Mulțumesc mult…

– Domnule Bulă, dar de ce stau aşa încremeniţi toți pasagerii dumneavoastră?

– Oh, nu au nimic… Încă nu și-au revenit de când am virat de pe DN 255.

Alte bancuri amuzante

Ofiţerul de la centrul de recrutare îl întreabă pe Bulă:

– Recrut, ce-i cu ochiul dumitale?

– E un ochi artificial…

– Şi din ce e făcut un ochi artificial?

– Din sticla, domnule ofiţer.

– Da, logic trebuie să şi vezi prin el!

La sfârşitul anului scolar Bulă îi spune mamei sale:

– Mamă, eşti o femeie norocoasă!

După care maică-sa îl întreabă:

– De ce, fiule?

Bulă îi răspunde:

– Nu trebuie să-mi mai cumperi alte cărţi anul acesta că am rămas tot în aceeaşi clasă!

Bulă se duce la doctor și începe să-i povestească:

– Domnule doctor, am o problemă foarte serioasă. Eu am serviciul în altă localitate și doar la sfârșit de săptămână mă întorc acasă. De fiecare dată când mă întorc, o găsesc pe nevasta mea în pat cu cel mai bun prieten al meu. Asta s-a întâmplat deja de trei ori la rând.

– Înțeleg, Bulă. Și ce ai făcut în această situație?

– De fiecare dată, amicul și-a cerut iertare. Mi-a spus că nu merită să stricăm prietenia noastră de o viață pentru o asemenea greșeală. Apoi, m-a invitat la o cafea ca să ne împăcăm.

– Bulă, nu înțeleg! De ce ai venit la mine pentru asta?

– Păi, domnule doctor, am venit să vă întreb ceva foarte important: nu-mi face rău atâta cafea?

O blondă complet goală intră într-un bar

O blondă complet goală intră într-un bar și comandă un whiskey. Uluit, barmanul o măsoară cu privirea.

– De ce vă uitați așa? N-ați mai văzut o femeie goală?

– Ba da, însă mă întreb de unde o să scoateți portofelul să plătiți!

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