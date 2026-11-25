CANCAN.RO ți-a pregătit bancul zilei de miercuri. Bulă este oprit în trafic de către un agent de poliție și rugat să nu mai circule cu 20 de km/h. Discuția dintre cei doi te va face să râzi cu gura până la urechi.
Agentul de circulaţie opreşte o maşină condusă de al nostru Bulă:
– Domnule Bulă, nu e bine să conduceţi cu 20 km/h, fiindcă stânjeniţi circulaţia!
– Dar eu doar am respectat limitarea de viteză de 21 km/h.
– Acel indicator nu arată limitarea de viteză, ci faptul că circulați pe DN 21.
– Zău? Mulțumesc mult…
– Domnule Bulă, dar de ce stau aşa încremeniţi toți pasagerii dumneavoastră?
– Oh, nu au nimic… Încă nu și-au revenit de când am virat de pe DN 255.
Alte bancuri amuzante
Ofiţerul de la centrul de recrutare îl întreabă pe Bulă:
– Recrut, ce-i cu ochiul dumitale?
– E un ochi artificial…
– Şi din ce e făcut un ochi artificial?
– Din sticla, domnule ofiţer.
– Da, logic trebuie să şi vezi prin el!
La sfârşitul anului scolar Bulă îi spune mamei sale:
– Mamă, eşti o femeie norocoasă!
După care maică-sa îl întreabă:
– De ce, fiule?
Bulă îi răspunde:
– Nu trebuie să-mi mai cumperi alte cărţi anul acesta că am rămas tot în aceeaşi clasă!
Bulă se duce la doctor și începe să-i povestească:
– Domnule doctor, am o problemă foarte serioasă. Eu am serviciul în altă localitate și doar la sfârșit de săptămână mă întorc acasă. De fiecare dată când mă întorc, o găsesc pe nevasta mea în pat cu cel mai bun prieten al meu. Asta s-a întâmplat deja de trei ori la rând.
– Înțeleg, Bulă. Și ce ai făcut în această situație?
– De fiecare dată, amicul și-a cerut iertare. Mi-a spus că nu merită să stricăm prietenia noastră de o viață pentru o asemenea greșeală. Apoi, m-a invitat la o cafea ca să ne împăcăm.
– Bulă, nu înțeleg! De ce ai venit la mine pentru asta?
– Păi, domnule doctor, am venit să vă întreb ceva foarte important: nu-mi face rău atâta cafea?
O blondă complet goală intră într-un bar
O blondă complet goală intră într-un bar și comandă un whiskey. Uluit, barmanul o măsoară cu privirea.
– De ce vă uitați așa? N-ați mai văzut o femeie goală?
– Ba da, însă mă întreb de unde o să scoateți portofelul să plătiți!
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