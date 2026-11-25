Dan Nicorescu, miliardarul din afaceri imobiliare și tranzacții pe bursă, și-a început anul cu dreptul, cu o blană ca în filmele cu mafioți din New-York-ul anilor `70 – imagini incredibile AICI. Era însoțit de o femeie superbă. Au trecut multe luni de atunci și CANCAN.RO i-a surprins din nou pe cei doi „porumbei”, de data asta la bordul Ferrari-ului roșu al lui Nicorescu. Iubita sa, mult mai tânără, coboară cu greu din senzaționalul „căluț”, dar planurile celor doi par date peste cap când ajung la o clădire închisă. Ce se ascunde în spatele vizitei miliardarului Nicorescu la o clădire Ana Aslan? Avem imagini cu omul de afaceri și perechea sa mai tânără.

Iubita lui Dan Nicorescu reușește cu greu să coboare din Ferrari-ul 812 Superfast, pe care omul de afaceri și l-a comandat prin 2018, costul estimat fiind în jur de 450.000 de euro. Model vechi, deja e mașină clasică, practic. O tânără domnișoară, aflată pe trotuar, privește cu invidie spre femeia care coboară din Ferrari, dar nu e ca și cum invidia s-ar fi născut la bucurești. O fi remarcat haina din piele portocalie, sau portierele fără ramă ale Ferrari-ului? Iubita lui Nicorescu poartă și de data asta ochelari de soare, cu toate că vremea nu îmbie la asemenea protecție.

La coborârea din bolid, putem întrezări interiorul Ferrari-ului, cu scaune tapițate în piele roșie. tot din piele sunt și pantalonii doamnei, de culoarea untului, asortați cu pantofii. Părul bogat al doamnei care îl însoțește pe Nicorescu pare o cascadă de bunăstare. Bunăstarea pare a fi cuvântul cheie și pentru a-l descrie pe șoferul Ferrari-ului, domnul Dan Nicorescu în persoană. Părul este proaspăt aranjat, ochelarii cu ramă de aur sunt discreți și asortați cu ținuta sobră, dar care exprimă un aer de „old money”. Doar pantofii din piele împletită purtați de Nicorescu exudă un sentiment de bogăție.

Cei doi au coborât în apropierea unui imobil vechi, ce pare să aparțină de vechiul Institut Ana Aslan. E îndoielnic că Dan Nicorescu sau tânăra sa iubită ar fi interesați de tratamente de rejuvenare. Mai degrabă e vorba de o „vânătoare” imobiliară. Cei doi sunt evident interesați de vechea clădire dintr-o zonă premium a Capitalei. Să urmeze o nouă renovare? Oare miliardarul caută un mic proiect arhitectonic de suflet? La fel cum a fost în cazul lui Enayati Wargha, cel care deține gigantul medical ReginaMaria și care a achiziționat vechea casă a pictorului Corneliu Baba – detalii AICI.

După ce analizează clădirea cu un ochi de expert, Dan Nicorescu și dichisita lui pereche se întorc la Ferrari și pornesc (regulamentar, fără figuri de adolescent!) prin București, precum niște turiști într-un safari imobiliar.

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