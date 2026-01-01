Excentricul milionar se vede Godfather și defilează cu o tinerică în prim-plan. Dragostea nu are vârstă când ești Dan Nicorescu

Debut de an cu ștaif pentru milionarul român Dan Nicorescu. Se vede că e nepotul industriașului Dumitru Mociorniță! CANCAN.RO l-a surprins îmbrăcat impecabil, în timp ce se afla în față la InterContinental Athénée Palace, alături de o femeie tânără și cel puțin la fel de elegantă.

Anul monden 2026 începe în mare forță, cu personaje îmbrăcate opulent. Omul de afaceri Dan Nicorescu a renunțat la barba lungă și căruntă, care îi mai adăuga ani, dar și-a pus o pălărie pe care doar nababii trecuți de 70 de ani o mai poartă. Ce-i drept, e asortată impecabil cu pantofii din piele ce par făcuți pe comandă, dar și cu pantalonii croiți modern, pe picior, cu tivul exact acolo unde trebuie!

Dan Nicorescu, apariție impecabilă alături de o domnișoară

Vedeta acestei apariții pe debut de an este haina de blană, cel mai probabil nurcă, cu care milionarul a decis să se îmbrace în această zi însorită. Așa cum te îmbraci în prima zi din an, așa o să-ți meargă tot anul, cel puțin așa se spune. Bine, probabil că nu va purta haina de blană și la vară, deși poate că nu i-ar strica, mai ales atunci când iese cu Bentley-ul Continental GT decapotabil, pentru că la vârsta lui curentul nu mai e ceva de neglijat.

Dan Nicorescu nu e doar un capitalist desăvârșit, este și un adept al proverbului ”dai, n-ai”, pentru că trece nepăsător pe lângă o biată femeie care cerea de pomană pe un trotuar din zona unde milionarul român se plimbă ca un patrician, deasupra acestor mici drame umane. El este mai interesat de femeia tânără, îmbrăcată cu o haină de culoarea fildeșului, care îl însoțește. Ochelarii de soare îi protejează mai degrabă identitatea, pentru că vremea nu e tocmai toridă la București în prima zi din an.

Excentricul milionar a început anul cu dreptul

Dacă n-ar fi decorul urban al centrului Capitalei, ai putea jura că imaginile obținute de CANCAN.RO sunt de fapt din New Yorkul anilor 1970, iar Dan Nicorescu joacă într-un film cu gangsteri americani. Parcă e Sonny Red din Donnie Brasco care se duce la o întâlnire cu capii mafiei. Desigur, afacerile lui Dan Nicoescu n-au nicio legătură cu acest film, el activează în zona imobiliară și bursă.

Dan Nicorescu are toate motivele să iasă la o plimbare în acest debut de an și să lase în urmă anul 2025, care n-a fost tocmai fast. A avut ceva probleme în 2025, adică un conflict cu o șoferiță pentru un loc de parcare în fața vilei lui din nordul Bucureștiului. S-a lăsat cu portiere trântite peste picioare, dosar penal, o întreagă tevatură deloc elegantă, pe care Dan Nicorescu probabil o regretă.

