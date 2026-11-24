După divorțul de Rareș Cojoc, Andreea Popescu pare că își schimbă viața complet. Influencerița este din ce în ce mai atentă la silueta ei, așa că face constant îmbunătățiri. Tocmai din acest motiv, de curând, a decis să se reapuce de sport.

Vedeta a reușit să treacă peste despărțirea de tatăl celor trei copii pe care îi are. Andreea Popescu s-a preocupat de copii și să își pună viața în ordine, așadar primele schimbări au vizat la locuință. Ea s-a mutat împreună cu cei mici într-un apartament, însă pentru că spațiul nu era suficient a închiriat un penthouse. Fosta lui Rareș Cojoc a trecut și prin alte transformări: a obținut permisul de conducere, și-a cumpărat o mașină, iar acum s-a reapucat de sport. Influencerița a împărtășit totul în mediul online. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Andreea Popescu s-a reapucat de sport

Andreea Popescu a avut o viață foarte activă. A fost dansatoarea Deliei și era, totodată, soția lui Rareș Cojoc, campion mondial la dans. În aceste condiții, ea a fost mereu pusă în mișcare. După divorț, bruneta s-a focusat pe alte aspecte ale vieții, însă acum propria persoană a revenit în prim-plan.

Aceasta a trecut printr-o transformare fabuloasă și pare că își dorește să se mențină în cea mai bună formă. Ea a recunoscut că a apelat și la ajutorul medicilor pentru a slăbi sănătos, iar pentru o siluetă de invidiat s-a reapucat de sport. Vedeta a împărtășit în mediul online imagini chiar de la sala de pilates.

De ce a divorțat, de fapt, Andreea Popescu de Rareș Cojoc

În urmă cu ceva timp, Andreea Popescu a spus adevărul despre divorțul de Rareș Cojoc. Influencerița a explicat că el și-a dorit să funcționeze relația, însă intuiția ei îi spunea că sentimentele nu mai sunt acelea de la început. De aceea, vedeta a decis că trebuie să pună punct mariajului.

„El și-a dorit foarte mult această căsnicie și a dorit să nu ne despărțim. Eu nu am crezut și el știe în ce n-am crezut eu. Eu nu cred că un om se poate schimba la 180 de grade așa, dintr-o dată. Nu cred. Te schimbi, dar nu durează. Adică nu te schimbi pe bune”, a mărturisit Andreea Popescu, în cadrul emisiunii Fresh by Unica.

VEZI ȘI: Stilista Andreei Popescu, însărcinată pentru a șaptea oară! Modul inedit prin care Irina Sardeni a făcut anunțul

Andreea Popescu și-a etalat ”investițiile” într-un decolteu amețitor, la Loft. A fermecat toată suflarea masculină