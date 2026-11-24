Un caz de hărțuire extrem de grav zguduie culisele Antenei 1! O jurnalistă a ajuns să ceară ajutorul autorităților în repetate rânduri, din cauza unui bărbat care o terorizează de ani buni, atât online, cât și la locul de muncă. Detalii acestui caz sunt revoltătoare, însă judecătorii au luat măsuri drastice după ultimul ordin de protecție pe care aceasta l-a cerut.

În culisele Observatorului se consumă, de ani buni, o poveste care a ajuns pe masa polițiștilor, a procurorilor, dar și a judecătorilor, după ce o jurnalistă a devenit ținta unui obsedat!

Povestea a început aparent cu o tentă naivă, după ce bărbatul a început să-i trimită mesaje pe rețelele de socializare în care își arăta simpatia față de ea.

Doar că situația a degenerate atât de mult, încât individul a început s-o caute și la locul de muncă, iar vizitele la sediul televiziunii au devenit tot mai dese și mai înspăimântătoare pentru ea! Mai ales că cei doi nu s-au întâlnit niciodată, iar jurnalista nu i-a dat vreun semn că este interesată de el.

Ajuns în fața instanței, bărbatul a povestit cu nonșalanță episoadele în care a urmărit-o, minimizând gravitatea situației.

”A fost acuzat că acest comportament al său este foarte abuziv. De fiecare dată a avut o limită în sensul că a fost doar cu un buchet de flori sau o mașinuță cu niște baloane legate care s-au plimbat prin curte la antena 1. Și tot timpul a stat în fața porții și nu s-a dus mai departe”, a susținut acesta în apărarea sa.

De la buchete de flori la două arestări preventive

Jurnalista a povestit, de asemenea, că individul a așteptat-o, la un moment dat, timp de cinci zile la locul de muncă, iar faptul că ar putea să se întâlnească cu el îi provoacă o teamă imensă.

„Ascultată de instanță, reclamanta a arătat că pârâtul crede că este iubita și soția lui, că anterior a așteptat-o cinci zile la locul de muncă și că îi este teamă de o întâlnire față în față, întrucât pârâtul ar putea deveni agresiv atunci când își va da seama că nimic din ceea ce crede nu este real”, se arată în documentele judiciare.

Jurnalista a mai beneficiat de un ordin de protecție, în iunie 2025, care a fost valabil timp de 12 luni, iar bărbatului i-a fost interzis inclusiv să intre în București!

Acesta nu a respectat ordinul, iar o lună mai târziu a venit din nou în curtea Antenei 1, după ea, motiv pentru care a fost arestat preventiv.

După expirarea celor 12 luni de protecție, coșmarul jurnalistei a reînceput!

În urmă cu doar câteva zile, bărbatul a venit din nou pe urmele ei, cu un buchet de flori de data asta. Asta după ce, în prelabil, o hărțuise online cu diverse mesaje.

Acesta le-a spus colegilor jurnalistei că femeia este soția lui și își dorește să se împace cu ea. Și de data aceasta, individul a fost arestat preventiv!

Mai mult, pe 20 noiembrie, Judecătoria Sectorului 2 a emis un nou ordin de protecție, valabil timp de un an, în care i-a interzis bărbatului să se apropie la mai puțin de 200 de metri de jurnalistă, să-i trimită flori sau cadouri, să-i dea like-uri și s-o urmărească online.