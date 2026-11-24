Celia a trecut printr-o perioadă dificilă după divorțul de fostul soț. Însă acum pare mai fericită ca niciodată, bucurându-se din plin de noua etapă din viața ei. Artista a lăsat inhibițiile deoparte și s-a afișat în mediul online într-o ipostază neașteptată!

Vedeta s-a filmat așa cum rar o face. Ea a publicat în mediul online un videoclip în care se bucură de primii fulgi de nea. Dacă până acum nu este nimic neobișnuit, ei bine, ținuta sa te face să îngheți numai uitându-te! Celia a lăsat hainele groase și a ieșit în zăpadă aproape dezbrăcată și desculță. Mai mult decât atât, cântăreața a scris și un mesaj inspirațional în care descrie conexiunea cu natura. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Cum s-a filmat Celia în zăpadă

Aflată la munte în weekendul ce tocmai a trecut, Celia a renunțat la haine. Aceasta și-a surprins urmăritorii cu un videoclip impresionant de pe balcon în care a apărut doar într-un halat alb și fără încălțăminte. Ea pășea pe stratul de zăpadă, dansa, cânta și se bucura de primii fulgi de nea.

Totodată, a scris un mesaj despre privilegiul că a avut parte de prima ninsoare chiar la munte, într-un cadru de poveste, dar mai ales a vorbit despre conexiunea pe care a simțit-o cu natura. Vedeta s-a simțit mai liberă ca oricând.

„Primul weekend la munte și prima ninsoare…nu-s eu norocoasă? Primul dans cu tălpile goale în zăpadă pentru anul ăsta!”, a scris Celia în mediul online.

De ce a divorțat Celia

În urmă cu câteva luni, showbizul românesc a primit o altă veste neașteptată. Celia și Ardeli Ancuța au divorțat. Cei doi au încercat să își mai dea o șansă de dragul copiilor, însă vedeta a recunoscut că în încercarea ei de a fi o soție perfectă, s-a pierdut pe sine.

„Mi-am dorit atât de mult să fiu cea mai bună ca soție, încât m-am pierdut pe mine. Mi-am dorit mult să fie bine. Mi-am dorit toată viața o iubire până la sfârșit, dar ceva nu a fost ok. Am încercat să mă schimb pe mine, dar atunci când nu ești tu, nimic nu se leagă. Cel mai frumos în viață este să fii iubit pentru ceea ce ești, nu să faci eforturi zi de zi. Am făcut eforturi până când nu am mai făcut. Nu cred că există familie fără greutăți. Toți acești ani am încercat să fiu de casă. (…) Am început să mă sting și ca femeie”, a spus Celia în podcastul Dr. Love.

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