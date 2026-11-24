Puțini sunt cei care cunosc istoria aparte a unui sat din România, care a fost acoperit în întregime de ape. Astăzi, Lacul Bezid este cunoscut, însă sub apele sale calme se ascunde istoria unei comunități care a dispărut. Case, drumuri, curți, locuri de rugăciune, toate au fost acoperite de apa lacului, dar în urmă cu ani de zile aici se afla un sat plin de viață, cu o comunitate unită și primitoare.

La câțiva kilometri de Sângeorgiu de Pădure, în județul Mureș, se află Lacul Bezid, însă în urmă cu ani de zile aici se afla satul Bezidu Nou. Acest sat nu a fost înghițit de ape în urma unei catastrofe naturale, ci a dispărut treptat după construirea barajului Cușmed. În ultimii ani ai comunismului, autoritățile au decis practic ștergerea satului de pe fața pământului, în favoarrea unui proiect hidrotehnic.

Satul scufundat din Transilvania

Bezidu Nou se află în județul Mureș, în apropiere de localitatea Sângeorgiu de Pădure, și este cunoscut astăzi ca „satul scufundat din Transilvania”, conform turismistoric.ro. Acest sat a dispărut după ce a fost acoperit intenționat cu apă pentru crearea unui lac de acumulare.

Bezidu Nou a fost acoperit de apă în perioada anului 1975, când a început construcția barajului de la Bezid. Atunci s-a decis inundarea intenționată a localității, pentru crearea unui lac de acumulare care să scadă intensitatea efectului precipitațiilor din zonă și care să faciliteze alimentarea cu apă a altor localități din apropiere.

Satul sacrificat de autoritățile vremii are o tradiție de secole întregi și găzduia o comunitate aparte, în care conviețuiau membri ai mai multor confesiuni și comunități religioase. Prima atestare istorică a localității datează din 1566, iar satul a avut biserică încă din Evul Mediu.

În anul 1740, în locul vechii biserici a fost ridicat un lăcaș din lemn, iar în anul 1784 unul din piatră. Ei bine, turnul acestei biserici a rămas vreme îndelungată singurul simbol al satului. Turla bisericii a rămas la suprafață ani buni, fiind singura mărturie a satului scufundat.

Satul a fost acoperit treptat cu apă, până în 1994, când cele 180 de case care se aflau aici au fost înghițite complet. Locuitorii din Bezidu Nou au fost nevoiți să își părăsească locuințele și au fost strămutați în alte localități apropiate. Astfel, comunitatea s-a destrămat, iar satul Bezidu Nou a rămas doar o amintire.

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