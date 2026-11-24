Un român a muncit timp de 38 de ani. În această perioadă, 15 ani i-a lucrat în condiții speciale. Acest fapt a contribuit enorm la pensia pe care o primește în prezent. După ce a depus dosarul de pensionare, a rămas uimit, mai ales că a obținut un venit peste pensia medie din țara noastră.

Pensia medie în România este de 2.820 de lei. În acest moment, 2.800.000 de pensionari primesc sub pensia medie. Totuși, fiecare pensie diferă de la un om la altul, în funcție de numărul de ani munciți. Cu atât mai mult că cine are peste 25 de ani munciți primește puncte de stabilitate. Un alt aspect important de luat în calcul atunci când vorbim de pensie sunt punctele de contributivitate strânse pe baza contribuțiilor. Astăzi vă vom prezenta situația unui român care a muncit 38 de ani, dintre care 15 în condiții speciale și a ajuns să aibă o pensie peste media obișnuită.

Cu ce pensie s-a ales un român care a muncit 38 de ani

Un bărbat a muncit timp de 38 de ani și jumătate. Cu toate acestea, el a lucrat 15 ani în condiții speciale, grupa I. În aceste condiții, el ar fi putut depune dosarul de pensionare cu 7 ani și jumătate mai devreme, însă a ales să își continuie activitatea profesională. Acesta s-a pensionat cu doar trei ani mai devreme, iar în prezent primește o pensie 3.766 de lei lunar. Punctajul său de pensie arată astfel:

Pensionarul a primit 14,7 puncte realizate în sistemul public în condiții normale. De asemenea, a obținut 11,7 puncte realizate în sistemul public, însă în condiții speciale, adică grupa I. Pentru condiții deosebite de muncă și stagiu de cotizare în sistemul agricol a primit 0 puncte, în timp ce numărul de puncte corespunzătoare pensiei suplimentare sunt de 2,2. În plus, bărbatul a primit 7,9 puncte supimentare pentru grupe/condiții de muncă.

Mai mult decât atât, pensionarul a avut un stagiu de cotizare contributiv pentru puncte stabilitate 13 ani 7 luni 9 zile, ceea ce reprezintă 9,8 puncte. În final, dacă facem un calcul simplu, numărul total de puncte este de 46,5. Iar pentru că valoarea punctului de referință este de 81 de lei, pensia se calculează în acest mod: 46,5 X 81 de lei = 3.766 lei.

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