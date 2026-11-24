Andra se pregătește intens pentru următorul concert pe care îl va susține la OVO Arena Wembley. Spectacolul de Crăciun, intitulat „Vestire”, va avea loc în data de 6 decembrie, iar multe dintre bilete s-au epuizat deja. Alături de artistă vor urca pe scenă dirijorul Andrei Tudor, Grupul Vocal Acapella și Orchestra Simfonică București.

Moș Nicolae vine cu o surpriză pentru românii stabiliți în Londra și nu numai. Andra urmează să încânte publicul de peste hotare cu cele mai cunoscute colinde în cadrul spectacolului numit „Vestire”. Nu este prima dată când artista urcă pe scenă la OVO Arena Wembley. În urmă cu doi ani a cântat pentru prima dată la arena de lângă stadion. Vedeta este deja pregătită și a împărtășit în mediul online că îi așteaptă cu drag pe cei din diaspora, iar emoțiile sunt la cote maxime. Dacă vorbim despre costul unui bilet, ei bine, este pe măsură. Prețurile pornesc de la 32,55 de euro și pot ajunge până la 400 de euro. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Cât costă un bilet la concertul de Crăciun al Andrei din Londra

Andra are una dintre cele mai bune voci din țara noastră. Ea a cucerit publicul și internațional, astfel că se bucură de un succes incredibil. Anul acesta, 6 decembrie, chiar de Moș Nicolae, o prinde la OVO Arena Wembley din Londra. Aceasta pregătește un spectacol excepțional special de Crăciun pentru cei din diaspora. Alături de ea vor urca pe scenă Grupul Vocal Acapella, dirijorul Andrei Tudor și Orchestra Simfonică București. Multe dintre bilete deja s-au epuizat, în special cele cu prețul de 32,55 euro.

Prețurile diferă în funcție de platforma de vânzare al biletelor și disponibilitate. Biletele premium/Lounge, vândute pe Ticketmaster UK / AXS, oferă acces în zonele premium și loung-urile OVO Arena Wembley, însă în acest moment sunt disponibile în număr mic, iar costurile sunt mai ridicate, fiind afișate direct la selectarea locurilor pe site. Biletele revândute pe platforme secundare precum XS Fan2Fan, Stereoboard sau Viagogo pornesc de la 40,65 de euro și pot depăși 400 de euro pentru locurile din primele sectoare.

Accesul publicului se face începând cu ora 17:30, iar spectacolul începe la ora 19:00. Un alt aspect important de menționat este că minorii sub 16 ani trebuie însoțiți de un adult, iar copiii sub 18 luni au intrare gratuită. Pentru verificare este necesar un act de identitate cu fotografie.

Ce spune Andra despre concert

Artista este mai pregătită ca niciodată să își întâlnească din nou publicul din Marea Britanie. Andra a scris în mediul online că este extrem de entuziasmată și abia așteaptă să urce pe scenă pentru un spectacol de senzație. Mai mult decât atât, s-a arătat uimită de numărul mare de oameni care și-au cumpărat bilet pentru a o asculta.

„Sunt tare emoționată de veștile pe care le primesc în ultima perioadă. Vă mulțumesc tuturor și abia aștept să ne întâlnim în turneu”, a scris Andra în mediul online.

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