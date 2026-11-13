Andra a dat iama în magazinele de lux! Soția lui Măruță a avut un ajutor de nădejde la căratul cumpărăturilor

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Andra și-a făcut timp pentru câteva cumpărături, iar vizita la mall nu s-a încheiat tocmai cu o singură sacoșă în mână. CANCAN.RO a surprins-o pe artistă în timp ce ieșea din magazine, însoțită de șoferul său, care, a avut parte și de o mică „misiune” importantă. Bărbatul i-a fost ajutor de nădejde! Mai exact, acesta a ajutat-o să care toate pungile adunate. Soția lui Măruță a fost numai un zâmbet, dar credem și noi. Cea mai bună terapie pentru o femeie este să dai iama prin magazine. Și ce credeți, buna dispoziție a artistei a fost molipsitoare. Până și șoferul a fost surprins zâmbind. Pesemne că atunci când șefa e mulțumită de cumpărături, toată lumea e fericită!

Andra, în toiul sesiunii de cumpărături de la Băneasa Shopping City.

Andra a luat magazinele la rând!

Andra Măruță a avut parte de o sesiune serioasă de cumpărături în Băneasa Shopping City, iar CANCAN.RO a surprins-o în toiul shoppingului. Pentru o asemenea alergătură prin magazine, artista a ales și o ținută potrivită… un palton lung, negru, purtat peste o maletă în aceeași nuanță, blugi și cizme negre. Acum trebuie să recunoaștem… la o tură serioasă de cumpărături, confortul este foarte important. Doar nu poți să alergi dintr-un magazin în altul și să verifici toate rafturile dacă nu ai și o ținută potrivită!

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Dar să revenim la cumpărături! Andra a găsit destule lucruri care i-au făcut cu ochiul, iar la capitolul branduri nu s-a încurcat deloc. Dior și Sport Couture s-au numărat printre preferatele sale. Pungile s-au adunat, una după alta, iar sacoșele au început să necesite puțină organizare. Noroc că nu venise singură!

Aici se potrivește de minune vorba, „omul potrivit la locul potrivit”. Ei bine, șoferul soției lui Măruță a preluat sacoșele și a ajutat-o pe artistă să le transporte. Știm cu toții că un ajutor este întotdeauna bine primit. 

Dar să nu credeți că doar pungile ne-au atras atenția! Andra a fost toată un zâmbet pe parcursul ieșirii, a schimbat câteva vorbe cu șoferul și a avut grijă să-i transmită și lui din buna dispoziție. Ba chiar l-a molipsit, pentru că la un moment dat bărbatul zâmbea și el cu gura până la urechi.

Dar nici nu ne miră prea tare veselia Andrei. Cine o știe pe artistă știe că zâmbetul și glumele fac parte din farmecul ei. Ardeleancă get-beget, cu voie bună din belșug, am putea zice!

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