Fiica lui Jorge a împlinit 18 ani! Ce urare specială i-a făcut artistul: „Ai crescut prea repede”

Este bucurie mare în familia lui Jorge. Fiica sa cea mare, Karina, a împlinit 18 ani și artistul a marcat majoratul tinerei printr-o postare pe rețelele de socializare. El a publicat mai multe fotografii din diferite etape ale vieții acesteia. Cu această ocazie, și-a amintit de momentul în care a devenit pentru prima dată tată și de schimbările pe care venirea fiicei sale pe lume le-a adus în viața lui.

Jorge traversează o perioadă plină de emoție și bucurie, după ce fiica sa, Karina, a devenit majoră. Artistul este un tată dedicat și a demonstrat de-a lungul anilor că își dorește să păstreze o relație apropiată cu adolescenta. Ea este fiica pe care acesta o are din fosta căsnicie cu Alina Laufer, cei doi despărțindu-se în 2012.

După separare, artistul și-a refăcut viața sentimentală alături de Ramona, care avea deja o fiică, Ilinca, dintr-o relație anterioară. Împreună, cei doi au devenit părinții unui băiețel, David, iar cei doi au construit o familie frumoasă.

Ce mesaj a transmis Jorge fiicei sale, Karina

Cu ocazia împlinirii a 18 ani, Jorge i-a transmis fiicei sale un mesaj în care a vorbit despre iubirea necondiționată, răbdarea și responsabilitatea pe care le-a descoperit odată cu rolul de părinte.

„Azi, acum 18 ani, am devenit tată.

Te-am ținut prima dată în brațe și n-am știut că, de fapt, tu o să mă înveți pe mine totul: răbdarea, iubirea fără condiții și curajul de a fi mai bun în fiecare zi.

Ai crescut prea repede, dar zâmbetul ăla e același ca atunci când erai mică.

Îți mulțumesc că ai venit în viața mea, Karina. Tot ce am devenit mai bun a început cu tine.

Zboară cât de sus vrei. Eu sunt mereu aici să te prind.

La mulți ani, puiul meu!

— Tati (sau Don Patron, cum îți place ție)”, a scris Jorge pe Instagram.

De-a lungul timpului, artistul a povestit și despre dificultățile întâmpinate în perioada de după divorț, când încerca să păstreze o legătură apropiată cu Karina. Programul său profesional a fost inclusiv adaptat în funcție de timpul pe care îl putea petrece alături de copil.

Programul stabilit îi permitea să o vadă o dată la două săptămâni, iar artistul a făcut tot posibilul să respecte acest timp petrecut împreună.

„Prezentam emisiune în prime-time… În perioada aceea obținusem planul de vizită cu fetița mea, o dată la două săptămâni, și negociasem să o văd marțea de la ora 16.00. E tot ce am reușit să obțin în perioada respectivă, pentru că așa au fost lucrurile, nu a existat comunicare. Și chiar și în contract, eu marțea, de la 16.00, nu aveam nimic. Pentru că voiam să fiu cu copilul meu.”, a povestit Jorge într-o discuție cu Marius Manole.

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Ce facultate va urma fiica lui Jorge și a Alinei Laufer. În ce domeniu vrea să profeseze Karina