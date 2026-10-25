Cum s-a asigurat Alina Laufer că nu-și sperie copiii după liftingul facial suferit: „Mami, ce bine arăți”

Alina Laufer a dezvăluit cum a gestionat întâlnirea cu cei mici după operația de lifting facial și ce a făcut pentru ca aceștia să nu fie luați prin surprindere de schimbările prin care trecuse. Vedeta a povestit cum s-a pregătit pentru momentul revenirii acasă și cum a ales să le explice situația copiilor.

Invitată în podcastul lui Teo Trandafir, soția lui Ilan Laufer a oferit detalii despre intervenția estetică recentă și perioada de recuperare. Alina a vorbit deschis despre primele momente petrecute în familie după externare, dar și despre soluțiile la care a apelat pentru a-i ajuta pe copii să înțeleagă de ce chipul ei arăta diferit în urma operației.

Alina Laufer este mama a patru copii și mereu pune familia pe primul loc. Împreună cu soțul său, Ilan Laufer, aceasta îi crește pe gemenii Davina și Nathaniel, dar și pe micuța Eden. Vedeta mai are o fiică, Karina, din căsnicia anterioară cu Jorge.

Cum au văzut-o copiii pe Alina Laufer

Revenirea acasă după liftingul facial a fost un moment delicat pentru Alina Laufer. Blondina și-a dorit să-i protejeze pe cei mici de o eventuală sperietură. Pentru a face tranziția mai ușoară, vedeta a apelat la o eșarfă și la ochelari de soare. Astfel, i-a obișnuit treptat pe copii cu aspectul său din perioada recuperării. În podcastul „Gând la gând cu Teo”, aceasta a povestit cum a gestionat situația și cum a reacționat fiecare dintre micuți.

„Am venit de la operație, iar copiii erau acasă și nu voiam, totuși, să-i sperii. Nu arătam chiar atât de rău, dar nici nu arătam într-un fel în care ei să mă recunoască. Atunci mi-am pus o eșarfă pe cap, m-am acoperit și mi-am pus ochelari de soare. Așa stăteam în casă, iar copiii erau foarte curioși și se uitau la ochelari: «Mami, ne speriem?». I-am luat așa, treptat-treptat, i-am pregătit și le-am explicat că nu o să arăt așa tot timpul. Au acceptat ideea, dar aveau… Davina, la un moment dat, avea puțină teamă să se uite la mine, iar eu i-am spus: «Nicio problemă, îmi pun ochelarii la loc. Când o să fii pregătită, îmi spui». Acum chiar îmi spun: «Uite, mami, ce bine arăți!». Sunt foarte fericiți, iar soțul meu este, de asemenea, fericit. Deci despre asta e vorba”, a povestit Alina Laufer în podcastul „Gând la gând cu Teo”.

Alina Laufer a explicat de ce a apelat la liftingul facial

Blondina a vorbit și despre motivele personale care au determinat-o să recurgă la intervenția estetică. Soția lui Ilan Laufer a mărturisit că și-a dorit o schimbare care să o ajute să se simtă mai bine cu propria imagine și a explicat că astfel de decizii fac parte din modul în care are grijă de ea.

„Simțeam nevoia de o schimbare. Întotdeauna, dacă sunt mai dărâmată din punct de vedere psihic, prefer să fac ceva pentru mine. Să spunem că asta este terapia mea”, a povestit vedeta.

Aceasta a ținut să precizeze și că a achitat integral costurile operației. Ea a menționat că nu a beneficiat de reduceri sau de o colaborare cu medicul estetician în schimbul promovării.

„Eu liftingul l-am făcut în condițiile mele, pe banii mei, în urma documentării pe care am făcut-o. M-am dus la doamna doctor foarte convinsă că vreau să-mi fac acest lifting. Nu am cerut niciun barter, niciun discount și nicio promovare”, a subliniat Alina Laufer.

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Alina Laufer, pe mâna medicului estetician! La ce intervenție a apelat: ”Era nevoie”