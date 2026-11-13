Adrian Văncică a dezvăluit cel mai mare regret al vieții sale! Ce mărturisire a făcut la aproape 50 de ani

Cunoscut publicului pentru umorul și personajele memorabile, Adrian Văncică a făcut câteva mărturisiri surprinzătoare. Actorul a vorbit despre greșelile trecutului, realizările personale și momentele care i-au rămas întipărite în memorie. Invitat în rubrica „Salvat de clopoțel” moderată de Sabin Tudor, artistul a răspuns mai multor întrebări despre viața dincolo de scenă.

Întrebat care este cea mai mare realizare a sa, Adrian Văncică nu a ales un premiu sau un rol important. Actorul a vorbit despre o schimbare personală, cu efecte importante asupra sănătății sale: renunțarea definitivă la fumat. Mai mult, acesta a dezvăluit și metoda care l-a ajutat să scape de acest viciu. Este vorba despre o carte cunoscută, pe care le-o recomandă tuturor celor care încearcă să renunțe la nicotină.

„Cea mai mare realizare a mea este că m-am lăsat de fumat. Citiți cartea «Metoda ușoară de a te lăsa de fumat»!”

Care este cel mai mare regret al actorului

La capitolul regrete, Adrian Văncică a ales să vorbească despre felul în care reacționa în trecut. Actorul a recunoscut că obișnuia să se enerveze foarte ușor și că astăzi privește diferit situațiile tensionate. Artistul a declarat că a ajuns la un echilibru interior și că nu mai reacționează impulsiv.

„Cel mai mare regret este că multă vreme m-am enervat ușor și nu trebuia. Acum sunt foarte chill.”

Momentul de la Veneția pe care și-ar dori să îl retrăiască

Provocat să aleagă o experiență pe care ar vrea să o retrăiască, actorul a rememorat un moment special din cariera internațională. Adrian Văncică a vorbit despre ovațiile primite la Veneția.

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