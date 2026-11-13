Ce meserie și-ar fi dorit Pepe dacă nu ajungea celebru. Ce vis avea artistul: „Nu știu ce mi-ar fi pregătit viața”

Ce meserie și-ar fi dorit Pepe dacă nu ajungea celebru. Ce vis avea artistul: „Nu știu ce mi-ar fi pregătit viața”
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Pepe este unul dintre cei mai cunoscuți artiști din România, având o carieră construită în mai multe domenii ale divertismentului. Deși publicul îl cunoaște în special ca interpret, compozitor și prezentator TV, a fost implicat în mai multe producții de televiziune, ca actor. Implicat de aproape trei decenii în lumea mondenă, a vorbit despre latura sa mai puțin cunoscută și despre drumul pe care și-ar fi dorit să îl urmeze dacă nu ar fi ales muzica.

Pe lângă succesul profesional, Pepe se bucură și de aprecierea publicului pentru felul în care reușește să își păstreze echilibrul între carieră și viața personală. Artistul are o familie frumoasă alături de Yasmine Pascu și este tatăl a patru copii, proveniți din două mariaje. Chiar dacă este implicat în numeroase proiecte și apare frecvent în lumina reflectoarelor, acesta găsește timp și pentru cei dragi.

Ce meserie ar fi avut Pepe dacă nu devenea celebru

Pepe a mărturisit că sportul ar fi putut deveni principala sa ocupație și că și-ar fi dorit să ajungă un sportiv de performanță. Indiferent de domeniul în care ar fi activat, Pepe spune că ar fi urmărit să obțină rezultate cât mai bune și să devină un exemplu pentru cei din jur.

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Pentru artist, cel mai important este ceea ce reușește să lase în urmă prin munca sa. Acesta a explicat că nu lansează melodii doar pentru a rămâne în atenția publicului, ci alege proiecte în care se regăsește și face cu multă plăcere.

Dovada este și faptul că, după aproape 30 de ani de carieră, continuă să cânte la concerte piesele de la începuturile sale, unele lansate în urmă cu 25-27 de ani. Mai mult, acestea se bucură în continuare de aprecierea publicului, chiar dacă generațiile s-au schimbat.

„Probabil că aș fi făcut sport și aș fi fost, la ora aceasta, un sportiv de performanță. Cu siguranță aș fi evoluat în sport, pentru că aș fi făcut-o cu pasiune, cu aceeași pasiune cu care fac și muzică. Dar am ales muzica! Nu știu ce mi-ar fi pregătit viața… Chiar nu știu!

În orice caz, orice aș fi făcut, în orice domeniu aș fi evoluat, aș fi încercat să fiu bun și să nu fiu mediocru. Este bine să-ți dorești să fii cel mai bun. Dacă nu reușești, nu trebuie să fii dezamăgit. Cel mai bun este întotdeauna contestat și nu ai cum să rămâi toată viața pe primul loc. Este clar că poți coborî de acolo, iar pentru unii, acest lucru este greu de acceptat. Sunt oameni care cred că, dacă au fost pe primul loc într-un top și în anul următor nu mai sunt acolo sau dacă un videoclip, o piesă ori un șlagăr nu mai are același număr de vizualizări, au eșuat. Nu trebuie să ne lăsăm dezamăgiți și nici să ne afecteze faptul că nu mai suntem pe prima poziție.

Aceste lucruri sunt trecătoare. Ideea este că lași ceva în urmă și să te identifici cu ceea ce lansezi. Dacă îți face plăcere să cânți, după zece sau cincisprezece ani, o piesă lansată cu mult timp în urmă, înseamnă că ai făcut ceva care a rezistat. Eu cânt cu și mai multă plăcere piesele lansate acum 20-25 sau chiar 27 de ani. Le cânt cu cel mai mare drag la concerte și au un succes fantastic. Nu mi se pare că repertoriul meu s-a învechit. Se schimbă publicul, dar mie îmi place să cânt aceste piese”, a spus Pepe pentru Libertatea.

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Pepe, mai sincer ca niciodată. Totul despre emisiunea de la Kanal D și experiențele amoroase

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