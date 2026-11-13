Cum se apără Ionuț Mocăniță după ce a fost acuzat că a plâns fals la Insula Iubirii: „Le am pe ale mele”

Cum se apără Ionuț Mocăniță după ce a fost acuzat că a plâns fals la Insula Iubirii: „Le am pe ale mele”
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Ionuț Mocăniță, iubitul Claudiei Ion/ sursă foto: captură video AntenaPlay
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Ionuț Mocăniță a reacționat după ce a fost acuzat că s-a victimizat și că ar fi plâns fals în timpul emisiunii „Insula Iubirii”. Totul după ce a fost criticat pentru că a izbucnit în lacrimi în timp ce povestea despre presupusa legătură a iubitei sale, Claudia Ion, cu un alt bărbat.

Ispitele, dar și unii spectatori, au pus la îndoială sinceritatea reacției sale și au considerat că acesta ar fi încercat să se prezinte drept victimă, punând-o într-o lumină nefavorabilă pe partenera sa.

Cum a răspuns Ionuț Mocăniță acuzațiilor că a plâns fals

În timpul unui live pe TikTok, concurentul a abordat subiectul și a spus că este o persoană emotivă, care nu se ferește să își exprime sentimentele.

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El a explicat că oamenii nu cunosc toate detaliile relației sale și că a preferat să fie rezervat în declarații, în loc să vorbească urât despre alte persoane.

„Da, frate, uneori nu le este ok să își exprime sentimentele la televizor și în fața altora. Nu știți poveștile fiecăruia și ce are fiecare persoană în sufletul lui și cât se abține și datorită celor șapte ani de acasă să nu fie slobod la gură, cum o fac mulți cu ușurință. Eu am ales să nu și dacă sunt mai emotiv și le am pe ale mele, fiecare poate să creadă, poate să nu, fiecare poate să facă ce vrea. Eu sunt așa cum sunt și dacă vreți să înțelegeți, bine, dacă nu, puteți să continuați cu vorbele în continuare”, a declarat Ionuț Mocăniță în timpul transmisiunii de pe TikTok.

Ionuț Mocăniță, dezamăgit de declarațiile Claudiei Ion

Tensiunile dintre Ionuț Mocăniță și Claudia Ion au devenit tot mai evidente pe parcursul emisiunii. Concurentul a avut ocazia să urmărească o parte dintre declarațiile partenerei sale, după ce în vila băieților a fost activată cutia cu surprize.

Claudia a vorbit despre certurile din relația lor și despre episoadele în care cei doi ar fi ajuns la despărțire din motive aparent minore. Ionuț s-a declarat deranjat de felul în care iubita sa a prezentat aceste situații.

„M-am simțit a mia oară neapreciat”, a mărturisit concurentul în emisiune.

Ionuț Mocăniță și Claudia Ion/ sursă foto: Antena 1

Un alt subiect de dispută a fost contribuția financiară la cheltuielile locuinței. Claudia a susținut că își ajuta iubitul cu bani și că împărțeau chiria, în timp ce Ionuț a afirmat că aceasta contribuia cu 150 de euro lunar.

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