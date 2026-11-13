Cât a costat rochia aurie purtată de Irina Fodor în finala Asia Express? Prezentatoarea de la Antena 1 a făcut furori

Marea finală a sezonului 10 Asia Express a fost marcată de momente intense, emoții și o atmosferă spectaculoasă, însă atenția telespectatorilor nu s-a îndreptat doar asupra concurenților și a deznodământului competiției. Irina Fodor, gazda emisiunii, a reușit să iasă în evidență și prin apariția sa elegantă, alegând o ținută specială pentru ultima ediție a aventurii desfășurate pe Drumul Mătăsii.

Dincolo de ținuta care a atras atenția publicului, finala de la Shanghai a reprezentat și încheierea unei experiențe intense pentru întreaga echipă Asia Express. După săptămâni de competiție, probe dificile, trasee solicitante și numeroase provocări, concurenții au ajuns la ultima linie de sosire, acolo unde au fost întâmpinați de prezentatoarea emisiunii.

Cât a costat rochia aurie purtată de Irina Fodor în finala Asia Express

Prezentatoarea a optat pentru o rochie lungă, într-o nuanță intensă de auriu, cu un finisaj metalizat, care a reflectat lumina și a oferit întregii apariții un aer sofisticat. Modelul ales a avut o croială elegantă, cu spatele complet gol, detaliu care a transformat ținuta într-una dintre aparițiile remarcabile ale serii. Rochia este căptușită integral, iar designul său îmbină simplitatea croielii cu aspectul strălucitor al materialului.

Un alt detaliu interesant este faptul că piesa vestimentară nu provine de la o casă internațională de modă, ci de la un brand românesc. Mai mult, atelierul care a realizat rochia are o legătură indirectă și cu una dintre finalistele sezonului, Valerie Lungu. Brandul îi aparține nașei acesteia, iar Valerie a avut, la rândul ei, ocazia să colaboreze cu atelierul pentru realizarea unei colecții proprii.

Potrivit informațiilor disponibile, rochia purtată de Irina Fodor în marea finală Asia Express are un preț de aproximativ 480 de lei. Astfel, apariția spectaculoasă a prezentatoarei demonstrează că o ținută cu un impact vizual puternic nu trebuie să aibă neapărat un preț exorbitant. Alegerea unei creații autohtone a adus în prim-plan și un atelier românesc, într-unul dintre cele mai urmărite momente ale sezonului.

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