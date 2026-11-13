Cum a fost regizat tot bonfire-ul în care Prințesa a făcut scandal mare! Bianca n-a mai suportat și s-a cerut acasă

Cum a fost regizat tot bonfire-ul în care Prințesa a făcut scandal mare! Bianca n-a mai suportat și s-a cerut acasă
Galerie Foto 5
Concurentele la bonfire/ sursa foto: colaj CANCAN
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Ediția de sâmbătă, 7 noiembrie, a show-ului Insula Iubirii a fost plină de emoție. Bianca Ghiurcă nu a mai suportat să vadă imaginile dureroase cu Prințul Marco și Gabriella iubindu-se, iar Claudia Ion și-a luat inima în dinți și a aruncat colierul, simbolul conexiunii cu Ionuț Mocăniță. 

Deși s-a spus că scandalul dintre Prințesa și producătorii emisiunii a fost regizat, realitatea este alta. Reprezentanții paginei oficiale Insula Iubirii au publicat în mediul online un videoclip în care prezintă cum s-a văzut totul din spatele camerelor. Aceștia au filmat cum Prințesa a răbufnit și a plecat de la bonfire, după ce s-a certat cu Radu Vâlcan. Mai mult decât atât, au apărut imagini și din culisele show-ului. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Cum a fost regizat tot bonfire-ul în care Prințesa a făcut scandal mare

Insula Iubirii este una dintre cele mai urmărite emisiuni din România. Poveștile concurenților îi țin pe telespectatori cu sufletul la gură. Relația Bianca Ghiurcă-Prințul Marco a fost subiect intens dezbătut în mediul online și nu numai. Bărbatul s-a iubit cu ispita Gabriella, iar imaginile au fost atât de greu de privit pentru Prințesa, încât nu a mai suportat și a susținut că totul este regizat de producători.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
5 poze

În acel moment, nu a mai suportat și a plecat spunând că vrea să plece acasă. Pe de altă parte, Claudia Ion a văzut și ea imagini cu Ionuț Mocăniță, iar declarațiile sale au făcut-o pe concurentă să arunce în foc colierul.

Dar ce se întâmplă până la aceste momente? În videoclipul publicat în mediul online de pagina oficială Insula Iubirii se poate observa cum oamenii din spatele camerelor au dat cu mătura înainte să ajungă fetele la bonfire, un câine și-a făcut apariția. De asemenea, aceștia au pregătit atmosfera, aprinzând focul.

Atunci când au ajuns concurentele, cameramanii s-au așezat în cele mai bune unghiuri pentru a surprinde cele mai importante reacții, în special plecarea Prințesei. Așadar, tensiunea nu este doar de partea celor care merg la ceremonia focului, ci și organizatorii resimt din plin întreaga emoție.

Concurente la bonfire/ sursa foto: social media

Concurente la bonfire/ sursa foto: social media

Ce a transmis Radu Vâlcan despre sezonul 11?

Încă nu s-a încheiat sezonul X, iar producătorii emisiunii deja se pregătesc pentru sezonul 11. Radu Vâlcan a confirmat că este gata pentru noi povești, teste de fidelitate și confruntări între parteneri. Momentan nu se cunosc detalii despre filmările următorului sezon, însă înscrierile au început.

„Aici mă pregăteam să intru în filmare. X se apropie de 🔥 ul final! Abia îl astept pe 11.”, a transmis Radu.

VEZI ȘI: Cum a ironizat-o Remi Dobre pe Bianca Iotu, după ce blondina a spus că îl întreținea. Tânărul și-a prezentat locuința de „lux”

Marian Grozavu a cedat când a văzut-o pe Bianca alături de ispita Mattia. Reacție suburbană a fostului concurent de la Insula iubirii

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Cum arătau Prințul Marco și Bianca Ghiurcă la începutul relației. Oare i-ar fi primit așa la Insula Iubirii?
Cum arătau Prințul Marco și Bianca Ghiurcă la începutul relației. Oare i-ar fi primit așa la Insula Iubirii?
Ilinca Vandici, mesaj emoționant pentru copilul pe care îl așteaptă. Ce a transmis vedeta
Ilinca Vandici, mesaj emoționant pentru copilul pe care îl așteaptă. Ce a transmis vedeta
Cât a costat rochia aurie purtată de Irina Fodor în finala Asia Express? Prezentatoarea de la Antena 1 a făcut furori
Cât a costat rochia aurie purtată de Irina Fodor în finala Asia Express? Prezentatoarea de la Antena 1 a făcut furori
Anisia Gafton a schimbat prefixul! Mesajul emoționant transmis de Serghei
Anisia Gafton a schimbat prefixul! Mesajul emoționant transmis de Serghei
Se lasă cu scandal! Ian l-a amenințat pe Prințul Marco: ”Îi trag doi-trei pumni”
Se lasă cu scandal! Ian l-a amenințat pe Prințul Marco: ”Îi trag doi-trei pumni”
Jannik Sinner, scandal amoros. De cine s-ar fi îndrăgostit nebunește
Mediafax
Jannik Sinner, scandal amoros. De cine s-ar fi îndrăgostit nebunește
Numele tău de familie se termină cu „-escu”? Cine sunt strămoșii tăi, de fapt
Gandul.ro
Numele tău de familie se termină cu „-escu”? Cine sunt strămoșii tăi, de fapt
FOTO. Direct din saună! Imagini hot cu Laila Hasanovic după zvonurile că s-a despărțit de Jannik Sinner
Prosport.ro
FOTO. Direct din saună! Imagini hot cu Laila Hasanovic după zvonurile că s-a despărțit de Jannik Sinner
Vladimir Putin are un nou nepot. Tatăl copilului se numește Zelenski. Informațiile apărute în presa rusă
Adevarul
Vladimir Putin are un nou nepot. Tatăl copilului se numește Zelenski. Informațiile apărute în presa rusă
Amenzi în autobuz, metrou sau tren, chiar și cu bilet valabil. În ce situații pot fi sancționați pasagerii
Digi24
Amenzi în autobuz, metrou sau tren, chiar și cu bilet valabil. În ce situații pot fi sancționați pasagerii
Cât trebuie să scoți din buzunar pentru concertele de Crăciun ale lui Ștefan Bănică
Mediafax
Cât trebuie să scoți din buzunar pentru concertele de Crăciun ale lui Ștefan Bănică
Dieta-specială cu care a slăbit Ozana Barabancea. Acum are o siluetă trasă prin inel: „Am ajuns să încap în rochiile din liceu”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Dieta-specială cu care a slăbit Ozana Barabancea. Acum are o siluetă trasă prin inel: „Am ajuns să încap în rochiile din liceu”
FOTO. Cum arată prezentatoarea TV care se iubea de 10 ori pe săptămână cu celebrul fotbalist
Prosport.ro
FOTO. Cum arată prezentatoarea TV care se iubea de 10 ori pe săptămână cu celebrul fotbalist
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Ce spune Alina Laufer despre al cincilea copil: „Ilan mă tot întreabă”. Avertismentul pe care i l-au dat medicii
Click.ro
Ce spune Alina Laufer despre al cincilea copil: „Ilan mă tot întreabă”. Avertismentul pe care i l-au dat medicii
Șoferul român de TIR nu e de vină pentru accidentul din Bulgaria. Cum s-ar fi produs de fapt tragedia, ipoteza anchetatorilor
Digi 24
Șoferul român de TIR nu e de vină pentru accidentul din Bulgaria. Cum s-ar fi produs de fapt tragedia, ipoteza anchetatorilor
Rusia cere retragerea unei țări europene din NATO pentru a pune capăt războiului din Ucraina. Ce pretenții mai are Putin
Digi24
Rusia cere retragerea unei țări europene din NATO pentru a pune capăt războiului din Ucraina. Ce pretenții mai are Putin
O Dacia Duster 2025 este scoasă la vânzare cu mai puțin de 50.000 KM la bord. Ce preț cere proprietarul?
Promotor.ro
O Dacia Duster 2025 este scoasă la vânzare cu mai puțin de 50.000 KM la bord. Ce preț cere proprietarul?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Ofertă BF: Auchan vinde un TV TCL 4K de 165 cm mult sub eMAG și Flanco
go4it.ro
Ofertă BF: Auchan vinde un TV TCL 4K de 165 cm mult sub eMAG și Flanco
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Descopera.ro
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Cel mai bun joc al seriei Call of Duty din ultimii ani
Go4Games
Cel mai bun joc al seriei Call of Duty din ultimii ani
Numele tău de familie se termină cu „-escu”? Cine sunt strămoșii tăi, de fapt
Gandul.ro
Numele tău de familie se termină cu „-escu”? Cine sunt strămoșii tăi, de fapt
Vacanță gratuită. Un oraș italian caută 100 de turiști care să-i testeze serviciile
Mediafax Italia
Vacanță gratuită. Un oraș italian caută 100 de turiști care să-i testeze serviciile
Se închid supermarketurile! Greva afectează și programul Carrefour, Lidl sau Aldi
Mediafax Spania
Se închid supermarketurile! Greva afectează și programul Carrefour, Lidl sau Aldi
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.