Cum a fost regizat tot bonfire-ul în care Prințesa a făcut scandal mare! Bianca n-a mai suportat și s-a cerut acasă

Ediția de sâmbătă, 7 noiembrie, a show-ului Insula Iubirii a fost plină de emoție. Bianca Ghiurcă nu a mai suportat să vadă imaginile dureroase cu Prințul Marco și Gabriella iubindu-se, iar Claudia Ion și-a luat inima în dinți și a aruncat colierul, simbolul conexiunii cu Ionuț Mocăniță.

Deși s-a spus că scandalul dintre Prințesa și producătorii emisiunii a fost regizat, realitatea este alta. Reprezentanții paginei oficiale Insula Iubirii au publicat în mediul online un videoclip în care prezintă cum s-a văzut totul din spatele camerelor. Aceștia au filmat cum Prințesa a răbufnit și a plecat de la bonfire, după ce s-a certat cu Radu Vâlcan. Mai mult decât atât, au apărut imagini și din culisele show-ului. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Cum a fost regizat tot bonfire-ul în care Prințesa a făcut scandal mare

Insula Iubirii este una dintre cele mai urmărite emisiuni din România. Poveștile concurenților îi țin pe telespectatori cu sufletul la gură. Relația Bianca Ghiurcă-Prințul Marco a fost subiect intens dezbătut în mediul online și nu numai. Bărbatul s-a iubit cu ispita Gabriella, iar imaginile au fost atât de greu de privit pentru Prințesa, încât nu a mai suportat și a susținut că totul este regizat de producători.

În acel moment, nu a mai suportat și a plecat spunând că vrea să plece acasă. Pe de altă parte, Claudia Ion a văzut și ea imagini cu Ionuț Mocăniță, iar declarațiile sale au făcut-o pe concurentă să arunce în foc colierul.

Dar ce se întâmplă până la aceste momente? În videoclipul publicat în mediul online de pagina oficială Insula Iubirii se poate observa cum oamenii din spatele camerelor au dat cu mătura înainte să ajungă fetele la bonfire, un câine și-a făcut apariția. De asemenea, aceștia au pregătit atmosfera, aprinzând focul.

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Atunci când au ajuns concurentele, cameramanii s-au așezat în cele mai bune unghiuri pentru a surprinde cele mai importante reacții, în special plecarea Prințesei. Așadar, tensiunea nu este doar de partea celor care merg la ceremonia focului, ci și organizatorii resimt din plin întreaga emoție.

Ce a transmis Radu Vâlcan despre sezonul 11?

Încă nu s-a încheiat sezonul X, iar producătorii emisiunii deja se pregătesc pentru sezonul 11. Radu Vâlcan a confirmat că este gata pentru noi povești, teste de fidelitate și confruntări între parteneri. Momentan nu se cunosc detalii despre filmările următorului sezon, însă înscrierile au început.

„Aici mă pregăteam să intru în filmare. X se apropie de 🔥 ul final! Abia îl astept pe 11.”, a transmis Radu.

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