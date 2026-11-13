Incident alarmant în Giurgiu: un tânăr a intrat cu un cuțit în curtea școlii! Ce căuta

Incident alarmant în Giurgiu: un tânăr a intrat cu un cuțit în curtea școlii! Ce căuta
Școală
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Un nou incident care ridică semne de întrebare cu privire la siguranța elevilor în unitățile de învățământ ar fi avut loc în municipiul Giurgiu. Un tânăr ar fi pătruns, în cursul serii de ieri, în curtea unei școli, având asupra sa un cuțit. Potrivit informațiilor apărute pe surse, acesta ar fi avut intenția de a se răzbuna pe mai mulți foști colegi, iar prezența sa în apropierea instituției ar fi provocat îngrijorare.

Potrivit Giurgiu-Net, evenimentul s-ar fi petrecut după încheierea programului școlar, însă circumstanțele exacte în care tânărul a ajuns în incinta unității de învățământ nu sunt, deocamdată, cunoscute în totalitate. Informațiile apărute până în acest moment indică faptul că acesta ar fi intrat în curtea școlii având asupra sa un obiect tăietor-înțepător, iar presupusul motiv al gestului ar fi fost un conflict mai vechi cu persoane pe care le-ar fi cunoscut în perioada în care frecventa aceeași unitate de învățământ.

 Un tânăr ar fi intrat în curtea unității de învățământ cu un cuțit, pentru a se răzbuna pe foștii colegi

Situația ar fi generat o stare de alertă, mai ales în contextul în care incidentele violente în care sunt implicați minori au devenit un subiect de îngrijorare pentru părinți, profesori și autorități. Posibilitatea ca o persoană înarmată să ajungă în curtea unei școli readuce în atenție vulnerabilitățile existente în ceea ce privește accesul în instituțiile de învățământ, dar și necesitatea unor măsuri eficiente de prevenție.

Deocamdată, nu sunt cunoscute toate detaliile referitoare la identitatea tânărului, motivele exacte care l-ar fi determinat să recurgă la acest gest sau dacă au existat persoane amenințate direct. De asemenea, nu există informații certe că cineva ar fi fost rănit în urma evenimentului.

Astfel, în perioada următoare, în apropierea școlii ar urma să fie prezente echipaje ale Poliției și Jandarmeriei, pentru a preveni eventuale conflicte și pentru a asigura un climat de siguranță atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice. Prezența forțelor de ordine ar avea rolul de a descuraja eventualele comportamente violente și de a limita riscul producerii unor incidente în perimetrul instituției.

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