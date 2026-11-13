Cât costă să închiriezi pentru o noapte vila în care Prințul s-a iubit cu Gabriella la Insula iubirii? Cum arată locația

Cât costă să închiriezi pentru o noapte vila în care Prințul s-a iubit cu Gabriella la Insula iubirii? Cum arată locația
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Prințul Marco și Gabriella/ sursa foto: colaj CANCAN
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În ediția trecută Insula Iubirii, Prințul Marco s-a iubit cu ispita Gabriella Barbu. Cei doi au avut parte de un dream date, astfel că producătorii emisiunii le-au pregătit o vilă spectaculoasă într-un resort de lux. Cuplurile care vor o experiență asemănătoare trebuie să scoată din buzunar o sumă considerabilă pentru o singură noapte. 

Dincolo de poveștile de iubire, testele de infidelitate și peisajele superbe din Thailanda, vilele în care își petrec timpul concurenții și ispitele atrag atenția de fiecare dată. Dream date-ul pe care l-au avut Prințul Marco și Gabriella a fost unul special. Locația în care au stat 24 de ore se numește SALA Phuket Mai Khao Beach Resort și are numeroase facilități. Bineînțeles că și prețul este pe măsură, iar pentru o singură noapte prețurile pornesc de la 1.581 de lei pentru cea mai ieftină opțiune. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO 

SALA Phuket Mai Khao Beach Resort/ sursa foto: Booking

SALA Phuket Mai Khao Beach Resort/ sursa foto: Booking

Cât costă să închiriezi pentru o noapte vila în care Prințul s-a iubit cu Gabriella la Insula Iubirii?

Vila este situată în apropierea plajei Mai Khao și oferă o grădină spectaculoasă, două piscine pe malul mării, dar și piscine private. De asemenea, locația pune la dispoziție pentru turiști un centru spa cu saună și baie cu abur. Pentru a ajunge la resort este destul de ușor, fiind la aproximativ 20 de minute de mers cu mașina de la Aeroportul Internațional Phuket.

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Turiștii au în camere televizoare cu ecran plat, iar vilele beneficiază și de băi în aer liber cu căzi independente cu vedere la piscină. În plus, există și o sală de fitness pentru doritori. Cuplurile se pot bucura de priveliște panoramică la plajă, existând posibilitatea de a lua masa pe terasă.

Pentru toate aceste beneficii, SALA Phuket Mai Khao Beach Resort are mai multe pachete disponibile. De exemplu, o cameră dublă sau twin Deluxe cu balcon costă 1.581 de lei pe noapte. Pentru vila cu grădină și piscină privată turiștii trebuie să scoată din buzunar 2.353 de lei.

Vila SALA cu piscină privată are un preț de 2.522 de lei pe noapte, în timp ce vila cu un dormitor și piscină privată costă 3.064 de lei. Ultima opțiune și cea mai costisitoare, este suita cu două dormitoare în vilă cu piscină, iar costul pentru o singură noapte este de 5.247 de lei.

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