Marian Grozavu a cedat când a văzut-o pe Bianca alături de ispita Mattia. Reacție suburbană a fostului concurent de la Insula iubirii

Bianca Dan pare să își reia treptat viața sentimentală după despărțirea de Marian Grozavu. Fosta concurentă de la Insula Iubirii a atras atenția în mediul online după ce a petrecut o seară în compania lui Mattia Carnessali, fostă ispită în emisiunea de la Antena 1. Întâlnirea celor doi nu a trecut neobservată, iar printre cei care au reacționat s-a numărat chiar fostul partener al brunetei.

După separarea de Marian Grozavu, Bianca nu a oferit prea multe indicii despre o eventuală apropiere de alt bărbat. Recent însă, aceasta a apărut în compania lui Mattia, iar imaginile și detaliile publicate pe rețelele de socializare au stârnit curiozitatea urmăritorilor.

Marian Grozavu a cedat când a văzut-o pe Bianca alături de ispita Mattia

Totul a pornit de la o invitație lansată de fostul concurent al emisiunii. Mattia a contactat-o pe Bianca și a propus să iasă împreună în oraș. Bruneta a făcut publică o parte din conversația lor și le-a cerut părerea celor care o urmăresc pe Instagram, prin intermediul unui sondaj. Răspunsurile primite au încurajat-o să accepte propunerea.

Ulterior, Mattia a mers cu mașina să o ia de acasă, iar cei doi au ales să petreacă seara la un restaurant. Bianca a lăsat să se înțeleagă că întâlnirea a fost una de care avea nevoie, mai ales că trecuse aproximativ o lună de când nu mai ieșise în oraș.

Nici Marian Grozavu nu a rămas indiferent la apariția fostei sale partenere în compania lui Mattia Carnessali. Acesta a intervenit în mediul online și a lăsat un comentariu la una dintre postările Biancăi de pe TikTok România 0 Italia 1.

Mesajul ales de fostul concurent a fost unul scurt, dar cu subînțeles: „România 0 Italia 1”. Formularea face trimitere la un scor de fotbal și pare să fie o ironie la adresa apropierii dintre Bianca și Mattia, care este de origine italiană.

Comentariul nu a trecut neobservat, mai ales că amintește de o replică folosită anterior de Marco, în contextul momentelor intime petrecute pe Insula Iubirii alături de Gabriella. Atunci, fostul concurent a făcut o aluzie tot prin intermediul unui scor, transformând situația într-o comparație cu un meci de fotbal.

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