Alexandra Stoica lansează acuzații grave după scandalul cu Toto Dumitrescu: „De ce la mine au trecut 5 luni și nu se întâmplă nimic?”

Alexandra Stoica, dezvăluiri despre cazul lui Toto Dumitrescu
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La aproape jumătate de an de la scandalul dintre Toto Dumitrescu și Alexandra Stoica, ancheta ridică în continuare semne de întrebare. Avocatul Adrian Cuculis a vorbit la Dan Capatos Show despre întârzierile reclamate de tânără și problemele sistemului judiciar. Alexandra susține că nu a fost audiată, deși a depus plângere după incident. Între timp, magazinul în care s-au produs distrugerile ar fi fost renovat, iar proprietara acestuia și-ar fi retras plângerea. Vezi toate detaliile în exclusivitate pe CANCAN.RO!

Alexandra Stoica, acuzații după scandalul cu Toto Dumitrescu

După ce cazul de violență dintre Toto Dumitrescu și fosta iubită nu a prins niciun contur, Adrian Cuculis a venit cu noi perspective. Avocatul a declarat că sistemul de justiție nu își face treaba. Acest lucru a fost subliniat și de fosta iubită a lui Toto Dumitrescu.

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„De ce sunt persoane reținute imediat după violență și la mine au trecut 5 luni și nu se întâmplă nimic? Se vede în prima emisie, se vedea absolut tot, mâna a fost cea mai lezată, aveam arsură cu țigara, e mutilare”, a mărturisit Alexandra Stoica în cadrul emisiunii.

Ba mai mult, Adrian Cuculis a comparat procedurile actuale cu modul în care erau gestionate asemenea cazuri în trecut. Avocatul susține că, înainte, polițiștii audiau părțile într-un interval mult mai scurt. Vezi emisiunea integrală aici!

„La vremea respectivă, te duceai într-o unitate de poliție și se intervenea. Birourile judiciare erau făcute de profesioniști care știau ce au de făcut. De fiecare dată se lua cazul, era transmis și preluat direct. Nu avea nevoie de acordul procurorului, nu se deschidea imediat dosarul penal, dar în 48 de ore erau audiate părțile. Acum primește procurorul plângerea, o înaintează către secție. Procedura este destul de lungă. După care procurorul trimite mai multe dosare și trebuie să le luăm pe rând, să vedem care sunt mai importante. Asta nu este o implicare directă a lucrătorului de poliție.”

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Adrian Cuculis acuză lipsa profesionalismului în sistem

Cuculis a vorbit și despre experiențe întâlnite în activitatea sa de avocat. Acesta a povestit că a întâlnit dosare în care suspecții au fost contactați după perioade foarte lungi. Într-un asemenea caz, un polițist nou venit ar fi preluat un dosar vechi de cinci ani.

„Am fost la o unitate de poliție, unde era o audiere. După cinci ani de zile, am sunat suspecții să îi întrebe. Mi-a spus un polițist de acolo: «Am venit eu nou, acum am găsit dosarul, l-am luat pe ultimul de la fund». Sincer să fiu, pe zona de profesionalism, spun sincer că procurorii criminaliști sunt de departe cei mai buni. Formează și ei, la rândul lor, formatori pentru alții care vin din spate. Rar să spun că am avut deficiențe semnificative de comunicare cu procurorii criminaliști. În schimb, la parchetele de drept comun, unde ai infracțiunile acestea de duzină, lucrurile merg foarte greu.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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