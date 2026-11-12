Lino Golden a vorbit deschis despre cearta cu Alex Velea și dorința de împăcare: „Nu am mușcat nicio mână, au fost alte lucruri”

Lino Golden a revenit în atenția publicului după ce a primit un comentariu dur în mediul online, în care a fost acuzat că l-ar fi trădat pe Alex Velea, cel care l-a sprijinit la începutul carierei sale muzicale. Artistul a decis să răspundă acuzațiilor prin intermediul unui videoclip publicat pe rețelele de socializare, în care a vorbit despre conflictul cu fostul său mentor și despre încercările de împăcare pe care susține că le-a făcut de-a lungul timpului.

Scandalul dintre cei doi a izbucnit în urmă cu mai mulți ani, după ce Lino Golden, împreună cu Mario Fresh și Alex Velea, au început să se îndepărteze. Cei trei au fost multă vreme asociați cu aceeași casă de discuri. Totodată, Alex Velea a avut un rol important în promovarea și dezvoltarea carierelor celor doi artiști mai tineri. Ulterior, relația dintre ei s-a deteriorat, iar ruptura a devenit publică, fiind însoțită de declarații și tensiuni.

De atunci, acuzațiile de trădare și discuțiile despre felul în care s-a încheiat colaborarea au continuat să apară în spațiul online.

Lino Golden, acuzat de trădare, în mediul online

Recent, unul dintre internauți i-a lăsat artistului un comentariu în care a susținut că trădarea nu poate fi iertată și că reprezintă una dintre cele mai mari greșeli pe care le poate face un om. Mesajul nu a rămas fără răspuns. Lino Golden a ales să explice cum vede el situația și de ce consideră că acuzațiile care i se aduc nu reflectă realitatea.

Artistul a recunoscut că primește frecvent astfel de comentarii și că înțelege de ce oamenii au ajuns să îl privească în acest fel. Cu toate acestea, el neagă că l-ar fi trădat pe Alex Velea sau că ar fi profitat de ajutorul primit.

„Primesc des această acuzație, primesc des acest comentariu. Cumva, că eu aș fi trădat sau aș fi făcut nu știu ce, că aș fi mușcat mâna care m-a hrănit. Și pot să o înțeleg din perspectiva tuturor. Eu, în locul vostru, aș zice la fel de mine. Nu a fost nicidecum așa, nu am mușcat nicio mână. Au fost total alte lucruri pe care le voi povesti. A fost o perioadă foarte frumoasă, nu e nimic cu răutate, dar le voi povesti pe toate la timpul lor”, a explicat Lino Golden.

Artistul ar fi încercat să se împace cu Alex Velea

În aceeași intervenție, trapperul a vorbit și despre relația pe care o are în prezent cu Alex Velea. Lino Golden susține că, de-a lungul timpului, a încercat în repetate rânduri să repare lucrurile și să ajungă la o împăcare cu cel care l-a ajutat la începutul carierei. Potrivit declarațiilor sale, ar fi făcut inclusiv gesturi prin care și-a arătat disponibilitatea de a lăsa orgoliul deoparte.

Cu toate acestea, el afirmă că nu a primit răspunsul pe care îl aștepta. Artistul a precizat că atitudinea lui Alex Velea ar fi rămas neschimbată.

„De-a lungul timpului am încercat să mă împac cu Alex Velea, am dat toate semnele din lume de împăcare și de plecat capul. În continuare are aceeași atitudine. E o diferență între dorința de împăcare doar pentru iertarea publică și dorința reală de împăcare, iar eu în privat am făcut demersurile”, a mai spus artistul.

Lino Golden a lăsat să se înțeleagă că nu a spus încă tot ce știe despre ruptura de Alex Velea. Mai mult, el intenționează să vorbească pe larg despre motivele care au dus la încheierea relației lor. Artistul a precizat că va face aceste dezvăluiri la momentul potrivit, fără să transforme totul într-un conflict purtat din răutate.

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