Corina Caciuc și-a găsit dreptatea în justiție. Soția lui Laurențiu Reghecampf a câștigat procesul: „Am fost rănită”

Corina Caciuc și-a găsit dreptatea în justiție. Soția lui Laurențiu Reghecampf a câștigat procesul: „Am fost rănită”
Galerie Foto 8
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Corina și Laurențiu Reghecampf au obținut o soluție favorabilă în procesul intentat jurnalistului clujean Liviu Alexa, după apariția unor materiale de presă defăimătoare la adresa soției antrenorului de la FCSB. Tribunalul Ilfov a admis în parte cererea formulată de Corina Caciuc, dar și intervenția principală făcută de Laurențiu Reghecampf în cadrul procesului care a avut ca obiect o acțiune în răspundere delictuală. Ce a declarat soția lui Reghecampf pentru CANCAN!

Litigiul a vizat mai multe materiale publicate pe site-urile Ziarul de Cluj și Strict Secret, deținute de jurnalistul Liviu Alexa. Corina Caciuc și soțul ei au solicitat instanței să dispună înlăturarea materialelor considerate defăimătoare, dar și acordarea unor despăgubiri morale pentru prejudiciul invocat.

Ce a decis instanța în procesul dintre Corina Caciuc și Liviu Alexa

Potrivit hotărârii Tribunalului Ilfov, pronunțate la data de 20 martie 2025, instanța a admis în parte cererea de chemare în judecată formulată de Corina Caciuc împotriva lui Liviu Doru Alin, a societății Alexa Partners și a societății Pagina Ciudatului SRL.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
8 poze

De asemenea, judecătorii au admis în parte cererea de intervenție principală formulată de Laurențiu Reghecampf, care a participat la proces în nume propriu.

Una dintre măsurile dispuse de instanță a fost obligarea pârâților la înlăturarea materialelor de presă considerate defăimătoare la adresa Corinei Caciuc și a intervenientului principal. Acestea urmează să fie eliminate de pe paginile publicațiilor Strict Secret și Ziarul de Cluj.

Totodată, hotărârea prevede acordarea unor despăgubiri morale în valoare de 25.000 de lei pentru Corina Caciuc. Tot o sumă de 25.000 de lei, trebuie să-i fie achitată și lui Laurențiu Reghecampf. Astfel, potrivit hotărârii, pârâții sunt obligați, în solidar, la plata unei sume totale de 50.000 de lei, reprezentând daune morale pentru cei doi reclamanți.

”Sunt fericită pentru că, în sfârșit, beneficiez de dreptate! Am fost jignită, rănită și amenințată și consider că Justiția a probat înțelegere față de suferința mea”, a declarat Corina Reghecampf, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Pe lângă eliminarea materialelor și plata despăgubirilor, instanța a dispus și publicarea unor scuze adresate Corinei Caciuc și lui Laurențiu Reghecampf.

Corina Caciuc și Laurențiu Reghecampf

Corina Caciuc și Laurențiu Reghecampf/ Foto: Instagram

Procese pierdute de-a lungul timpului de Liviu Alexa

Pe lângă speța pierdută recent cu Corina Caciuc, jurnalistul Liviu Alexa a mai avut de-a lungul timpului numeroase litigii în care instanțele au pronunțat soluții nefavorabile acestuia. Printre cele mai importante se numără dosarele în care a fost obligat la plata unor daune morale către persoane fizice, dar și către organizații, sumele stabilite de judecători ridicându-se la valori considerabile. Unele dintre aceste hotărâri au rămas definitive, în timp ce altele nai pot fi atacate.

Unul dintre cele mai importante dosare este cel în care Asociația „Dăruiește Viață”s-a judecat cu Liviu Alexa. În primă instanță, Tribunalul București l-a obligat pe jurnalist la plata unor daune morale în valoare totală de un milion de lei: 500.000 de lei către asociație și câte 250.000 de lei către Oana Clara Gheorghiu și Carmen Mihaela Uscatu. Asociația „Dăruiește Viață” a fost reprezentată în acest proces de cunoscuta avocată Nicoleta Popescu, una dintre figurile proeminente ale Baroului București. Hotărârea se află în prezent la Curtea de Apel București.

Lista proceselor pierdute de Liviu Alexa continuă cu litigii în care au fost implicați oameni din spațiul public, printre care Codin Maticiuc, Ioan Geană, Ramona Porumb, Paul Pădurean și Mirela Susan. În aceste cauze, instanțele au stabilit plata unor daune morale de ordinul miilor sau zecilor de mii de lei. De asemenea, într-un dosar în care reclamant a fost Bogdan Buta, jurnalistul și societatea Pagina Ciudatului SRL au fost obligați la plata a 5.000 de euro cu titlu de daune morale, precum și a 8.000 de lei cheltuieli de judecată. Procesul se află pe masa Curții de Apel Cluj.

Un alt litigiu important este cel în care Asociația Profesioniștilor din Presa Cluj și mai mulți jurnaliști clujeni au obținut câștig de cauză împotriva lui Liviu Alexa și a celorlalți pârâți. Instanța a stabilit plata unor daune morale în valoare totală de 122.500 de lei către asociație și reclamanți. Hotărârea a rămas definitivă, potrivit informațiilor din dosarul prezentat.

CITEȘTE ȘI: Corina Caciuc a atras toate privirile în costum de baie. Imagini cu partenera lui Reghecampf

NU RATA: Ce a făcut Corina Caciuc la doar câteva zile după botezul fiului. Soția lui Reghe n-a lăsat temperaturile extreme să-i dea planurile peste cap

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Cârcotașul Șerban Huidu, scut pentru Valerie Lungu după Asia Express: „Toți o mănâncă de c*r pe aia mică!”
Cârcotașul Șerban Huidu, scut pentru Valerie Lungu după Asia Express: „Toți o mănâncă de c*r pe aia mică!”
Cine se află în spatele salonului lui Ionuț Mocăniță? Documentele firmei scot la iveală datorii uriașe
Cine se află în spatele salonului lui Ionuț Mocăniță? Documentele firmei scot la iveală datorii uriașe
Casa de lux din București l-a transformat pe Robert Tudor într-o țintă pentru „cârcotași”: „Nu trebuie să mă placă toată lumea”
Casa de lux din București l-a transformat pe Robert Tudor într-o țintă pentru „cârcotași”: „Nu trebuie să mă placă toată lumea”
Lolrelai și Romeo Vasiloni, schimb de replici acid, în direct, din cauza concurentului de la Insula Iubirii: „Sunt mândru că Prințul a marcat”
Lolrelai și Romeo Vasiloni, schimb de replici acid, în direct, din cauza concurentului de la Insula Iubirii: „Sunt mândru că Prințul a marcat”
Acuzată de infidelitate, Olga Verbițchi iese la atac: „Îmi iubesc soțul și avem o relație minunată bazată pe respect”
Acuzată de infidelitate, Olga Verbițchi iese la atac: „Îmi iubesc soțul și avem o relație minunată bazată pe respect”
„Eu nu sunt un gunoi!” Nicușor Dan explică decizia de a-l interzice pe jurnalistul Ovidiu Vanghele la conferințele de presă
Mediafax
„Eu nu sunt un gunoi!” Nicușor Dan explică decizia de a-l interzice pe jurnalistul Ovidiu Vanghele la conferințele de presă
Atac armat în apropiere de Casa Albă: 1 mort și 4 răniți. Suspectul, care s-a baricadat într-o clădire, a murit după ce s-a împușcat cu propria armă
Gandul.ro
Atac armat în apropiere de Casa Albă: 1 mort și 4 răniți. Suspectul, care s-a baricadat într-o clădire, a murit după ce s-a împușcat cu propria armă
FOTO. Direct din saună! Imagini hot cu Laila Hasanovic după zvonurile că s-a despărțit de Jannik Sinner
Prosport.ro
FOTO. Direct din saună! Imagini hot cu Laila Hasanovic după zvonurile că s-a despărțit de Jannik Sinner
Au plătit până la 600.000 de dolari și și-au vândut casele pentru a trăi pe un vas de croazieră, dar au fost dați jos după doi ani
Adevarul
Au plătit până la 600.000 de dolari și și-au vândut casele pentru a trăi pe un vas de croazieră, dar au fost dați jos după doi ani
De ce vrea PSD reorganizarea administrativ-teritorială a României. Explicațiile eurodeputatului care conduce grupul de lucru din partid
Digi24
De ce vrea PSD reorganizarea administrativ-teritorială a României. Explicațiile eurodeputatului care conduce grupul de lucru din partid
Presa maghiară, VERDICT despre România: De ce nu mai este „țara-model” din regiune
Mediafax
Presa maghiară, VERDICT despre România: De ce nu mai este „țara-model” din regiune
Alessandra Ambrosio, apariție răvășitoare la 45 de ani. Cum s-a fotografiat &quot;îngerașul&quot; Victoria's Secret în vacanța în Bali
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Alessandra Ambrosio, apariție răvășitoare la 45 de ani. Cum s-a fotografiat &quot;îngerașul&quot; Victoria's Secret în vacanța în Bali
FOTO. Cum arată prezentatoarea TV care se iubea de 10 ori pe săptămână cu celebrul fotbalist
Prosport.ro
FOTO. Cum arată prezentatoarea TV care se iubea de 10 ori pe săptămână cu celebrul fotbalist
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Claudia Pătrășcanu, în lacrimi la poarta fostului soț! Artista a mers să-și vadă fiul, dar a fost refuzată: „Mami te iubește mult!”
Click.ro
Claudia Pătrășcanu, în lacrimi la poarta fostului soț! Artista a mers să-și vadă fiul, dar a fost refuzată: „Mami te iubește mult!”
Grindeanu anunță desființarea a cel puțin 100 de instituții și companii de stat
Digi 24
Grindeanu anunță desființarea a cel puțin 100 de instituții și companii de stat
Reuniți la Moscova, Putin le-a făcut o propunere trimișilor lui Trump: Trupele ruse vor avea nevoie de 5 zile
Digi24
Reuniți la Moscova, Putin le-a făcut o propunere trimișilor lui Trump: Trupele ruse vor avea nevoie de 5 zile
Unul dintre cele mai sigure SUV-uri din lume poate fi cumpărat SH. Cât costă un Volvo XC90 după aproape 150.000 KM
Promotor.ro
Unul dintre cele mai sigure SUV-uri din lume poate fi cumpărat SH. Cât costă un Volvo XC90 după aproape 150.000 KM
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Trei scule PARKSIDE, disponibile la prețuri de sub 100 lei
go4it.ro
Trei scule PARKSIDE, disponibile la prețuri de sub 100 lei
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Descopera.ro
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Nu este GTA, dar domină topurile de vânzări
Go4Games
Nu este GTA, dar domină topurile de vânzări
Dragoș Benea, coordonatorul PSD al proiectului de reformă teritorială, anunță în exclusivitate pentru Gândul cele șase criterii care vor sta la baza redesenării hărții României
Gandul.ro
Dragoș Benea, coordonatorul PSD al proiectului de reformă teritorială, anunță în exclusivitate pentru Gândul cele șase criterii care vor sta la baza redesenării hărții României
Vacanță gratuită. Un oraș italian caută 100 de turiști care să-i testeze serviciile
Mediafax Italia
Vacanță gratuită. Un oraș italian caută 100 de turiști care să-i testeze serviciile
Se închid supermarketurile! Greva afectează și programul Carrefour, Lidl sau Aldi
Mediafax Spania
Se închid supermarketurile! Greva afectează și programul Carrefour, Lidl sau Aldi
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.