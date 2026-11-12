Corina Caciuc și-a găsit dreptatea în justiție. Soția lui Laurențiu Reghecampf a câștigat procesul: „Am fost rănită”

Corina și Laurențiu Reghecampf au obținut o soluție favorabilă în procesul intentat jurnalistului clujean Liviu Alexa, după apariția unor materiale de presă defăimătoare la adresa soției antrenorului de la FCSB. Tribunalul Ilfov a admis în parte cererea formulată de Corina Caciuc, dar și intervenția principală făcută de Laurențiu Reghecampf în cadrul procesului care a avut ca obiect o acțiune în răspundere delictuală. Ce a declarat soția lui Reghecampf pentru CANCAN!

Litigiul a vizat mai multe materiale publicate pe site-urile Ziarul de Cluj și Strict Secret, deținute de jurnalistul Liviu Alexa. Corina Caciuc și soțul ei au solicitat instanței să dispună înlăturarea materialelor considerate defăimătoare, dar și acordarea unor despăgubiri morale pentru prejudiciul invocat.

Ce a decis instanța în procesul dintre Corina Caciuc și Liviu Alexa

Potrivit hotărârii Tribunalului Ilfov, pronunțate la data de 20 martie 2025, instanța a admis în parte cererea de chemare în judecată formulată de Corina Caciuc împotriva lui Liviu Doru Alin, a societății Alexa Partners și a societății Pagina Ciudatului SRL.

De asemenea, judecătorii au admis în parte cererea de intervenție principală formulată de Laurențiu Reghecampf, care a participat la proces în nume propriu.

Una dintre măsurile dispuse de instanță a fost obligarea pârâților la înlăturarea materialelor de presă considerate defăimătoare la adresa Corinei Caciuc și a intervenientului principal. Acestea urmează să fie eliminate de pe paginile publicațiilor Strict Secret și Ziarul de Cluj.

Totodată, hotărârea prevede acordarea unor despăgubiri morale în valoare de 25.000 de lei pentru Corina Caciuc. Tot o sumă de 25.000 de lei, trebuie să-i fie achitată și lui Laurențiu Reghecampf. Astfel, potrivit hotărârii, pârâții sunt obligați, în solidar, la plata unei sume totale de 50.000 de lei, reprezentând daune morale pentru cei doi reclamanți.

”Sunt fericită pentru că, în sfârșit, beneficiez de dreptate! Am fost jignită, rănită și amenințată și consider că Justiția a probat înțelegere față de suferința mea”, a declarat Corina Reghecampf, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Pe lângă eliminarea materialelor și plata despăgubirilor, instanța a dispus și publicarea unor scuze adresate Corinei Caciuc și lui Laurențiu Reghecampf.

Procese pierdute de-a lungul timpului de Liviu Alexa

Pe lângă speța pierdută recent cu Corina Caciuc, jurnalistul Liviu Alexa a mai avut de-a lungul timpului numeroase litigii în care instanțele au pronunțat soluții nefavorabile acestuia. Printre cele mai importante se numără dosarele în care a fost obligat la plata unor daune morale către persoane fizice, dar și către organizații, sumele stabilite de judecători ridicându-se la valori considerabile. Unele dintre aceste hotărâri au rămas definitive, în timp ce altele nai pot fi atacate.

Unul dintre cele mai importante dosare este cel în care Asociația „Dăruiește Viață”s-a judecat cu Liviu Alexa. În primă instanță, Tribunalul București l-a obligat pe jurnalist la plata unor daune morale în valoare totală de un milion de lei: 500.000 de lei către asociație și câte 250.000 de lei către Oana Clara Gheorghiu și Carmen Mihaela Uscatu. Asociația „Dăruiește Viață” a fost reprezentată în acest proces de cunoscuta avocată Nicoleta Popescu, una dintre figurile proeminente ale Baroului București. Hotărârea se află în prezent la Curtea de Apel București.

Lista proceselor pierdute de Liviu Alexa continuă cu litigii în care au fost implicați oameni din spațiul public, printre care Codin Maticiuc, Ioan Geană, Ramona Porumb, Paul Pădurean și Mirela Susan. În aceste cauze, instanțele au stabilit plata unor daune morale de ordinul miilor sau zecilor de mii de lei. De asemenea, într-un dosar în care reclamant a fost Bogdan Buta, jurnalistul și societatea Pagina Ciudatului SRL au fost obligați la plata a 5.000 de euro cu titlu de daune morale, precum și a 8.000 de lei cheltuieli de judecată. Procesul se află pe masa Curții de Apel Cluj.

Un alt litigiu important este cel în care Asociația Profesioniștilor din Presa Cluj și mai mulți jurnaliști clujeni au obținut câștig de cauză împotriva lui Liviu Alexa și a celorlalți pârâți. Instanța a stabilit plata unor daune morale în valoare totală de 122.500 de lei către asociație și reclamanți. Hotărârea a rămas definitivă, potrivit informațiilor din dosarul prezentat.

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