Ce a făcut Corina Caciuc la doar câteva zile după botezul fiului. Soția lui Reghe n-a lăsat temperaturile extreme să-i dea planurile peste cap

N-au trecut nici două săptămâni de la botezul lui Landon Abram, fiul cel mic al cuplului Laurențiu reghecampf-Corina Caciuc, unde soția lui Reghe a strălucit într-o rochie senzațională. De atunci, viața și-a reluat cursul obișnuit. CANCAN.RO a surprins-o pe Corina Caciuc în timpul unei ieșiri de rutină la cumpărături. Dar chiar și așa, soția lui Reghe știe să fie cât se poate de elegantă.

Corina Caciuc, 34 de ani, tânăra soție a lui Laurențiu Reghecampf, este fără îndoială o femeie împlinită. Are doi băieți pe care tatăl lor, Laurențiu Reghecampf, probabil deja îi vede fotbaliști la cluburi mari. Iat-o în zona unui mare complex comercial din nordul Capitalei, unde a înfruntat canicula pentru a face un shopping rapid.

Corina Caciuc poartă un tricou de la FOM-Freedom of Movement, decorat cu imprimeuri în roșu și ocru, asortate cu husa telefonului. În rest, nimic extraordinar, totul e low profile. Ochelari de soare negri cu rame aurii, câteva bijuterii din aur și o geantă Chanel, nimic pretențios. Nici nu e nevoie, Corina Caciuc are o personalitate care efectiv radiază eleganță.

Rochia de la botezul lui Landon, comandată la un brand australian, îi venea Corinei la fix și atrăgea privirile mai intens decât tortul decorat cu animale exotice. Azi, Corina poartă un outfit casual, ideal pentru o zi toridă. Pe lângă tricoul artistic poartă o pereche de pantaloni scurți de jeans și șlapi din piele. Chiar dacă pare ceva luat la întâmplare din garderobă, de fapt Corina nu e deloc din filmul clasic bucureștean. Față de imaginea de la botez, unde totul era aranjat, de la șuvițele de păr la machiaj, în imaginile de față Corina a rămas doar cu atitudinea plină de încredere de sine.

Și are toate motivele să fie sigură pe ea. Soțul Corinei, Laurențiu Reghecampf, 50 de ani, este antrenorul echipei Al-Hilal Club din prima ligă a Sudanului. Relația celor doi este una armonioasă și deseori au fost văzuți împreună cu băieții lor, fără niciun fel de aluzii de tensiuni sau scandaluri, ceea ce este rarisim în peisajul monden românesc.

CITEȘTE ȘI: CORINA CACIUC, APARIȚIE DE SENZAȚIE LA BOTEZUL CELUI MIC! CÂT COSTĂ ROCHIA PE CARE A PURTAT-O

NU RATA: CUM ARATĂ ACUM COPIII LUI LAURENȚIU REGHECAMPF ȘI AI CORINEI CACIUC. IMAGINE DUIOASĂ DE LA SERBAREA LUI LIAM