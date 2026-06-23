Corina Caciuc, apariție de senzație la botezul celui mic! Cât costă rochia pe care a purtat-o

Corina Caciuc și Laurențiu Reghecampf au organizat în weekend un eveniment important pentru familia lor, botezul fiului lor cel mic, Landon Abram. Ceremonia a avut loc sâmbătă, 20 iunie, într-un cadru restrâns, fiind urmată de o petrecere organizată într-o locație elegantă din București, la care au participat familia apropiată și câțiva invitați aleși.

Evenimentul a avut o desfășurare atent planificată, iar atenția invitaților a fost atrasă atât de momentul religios, cât și de detaliile organizării de la petrecere. După ceremonia de botez, invitații s-au deplasat la locația destinată celebrării, unde decorul a fost gândit într-o notă sofisticată, cu accente elegante și o atmosferă rafinată.

Cât costă rochia pe care a purtat-o Corina

Unul dintre elementele remarcate ale serii a fost ținuta purtată de Corina Caciuc. Aceasta a optat pentru două apariții vestimentare distincte pe parcursul evenimentului. În prima parte a zilei, ea a ales o rochie lungă, într-o nuanță pastelată de tip butter yellow, cu o croială lejeră și bretele fine, care a pus accent pe un stil elegant și discret. Ținuta a aparținut unui brand internațional din Australia și a fost achiziționată la un preț estimat la aproximativ 1.000 de lei. Alegerea a fost una potrivită pentru atmosfera ceremoniei.

La rândul său, Laurențiu Reghecampf a optat pentru o ținută clasică, alegând un costum negru combinat cu o cămașă albă, potrivit pentru un eveniment de familie cu caracter festiv și solemn în același timp. Apariția sa a fost una sobră, în concordanță cu contextul ceremoniei.

Fiul lor, Landon Abram, a fost botezat la vârsta de doi ani, împliniți la finalul lunii martie. Evenimentul a avut o semnificație importantă pentru familie, fiind organizat într-un cadru intim, alături de persoane apropiate. La petrecere a participat și fratele mai mare al copilului, Liam, care a fost prezent alături de părinți pe tot parcursul evenimentului.

Un moment central al petrecerii a fost aducerea tortului aniversar, un desert spectaculos, realizat pe mai multe niveluri și decorat în tonuri de alb și albastru, în acord cu tematica aleasă pentru eveniment. În același registru decorativ a fost amenajat și candy barul, care a inclus o varietate de dulciuri și a respectat paleta cromatică generală a serii.

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