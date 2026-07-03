Portarul palestinian Saleem Al-Ashqar a fost omorât de armata din Israel în Gaza. Avea 32 de ani

Lumea fotbalului este în doliu după moartea portarului palestinian Saleem Al-Ashqar. Sportivul avea doar 32 de ani, iar destinul său s-a frânt într-un moment în care viața părea să îi pregătească cele mai frumoase clipe. El se căsătorise în urmă cu doar cinci luni, iar familia urma să se mărească în curând, soția fiind însărcinată cu primul lor copil.

Anunțul decesului a fost făcut de Federația Palestiniană de Fotbal, iar vestea a provocat un val de reacții în rândul celor care l-au cunoscut. Fostul portar evoluase, printre altele, pentru Khadamat Khan Younis FC și era cunoscut în fotbalul palestinian.

Portarul Saleem Al-Ashqar a murit la doar 32 de ani

Apropiații au anunțat că Saleem Al-Ashqar și-ar fi pierdut viața în localitatea Al-Qarara, situată în apropierea orașului Khan Younis. Aceștia au spus că fotbalistul ieșise din locuință pentru a cumpăra o butelie de gaz, moment în care ar fi fost împușcat.

Moartea sa este cu atât mai dureroasă cu cât sportivul trăia una dintre cele mai importante perioade din viața sa. Se căsătorise recent și aștepta să devină tată pentru prima dată.

Tragedia a făcut înconjurul lumii cu o viteză uluitoare. Moartea portarului de doar 32 de ani a lăsat un gol imens în fotbalul palestinian și a stârnit un val de emoție dincolo de granițele țării. Printre cei care au reacționat s-a aflat și clubul chilian Deportivo Palestino.

„Deplângem profund moartea tragică a portarului palestinian Saleem Al-Ashqar, în vârstă de 32 de ani. A fost ucis de armata israeliană. Suntem profund întristați de continuarea unor astfel de evenimente. Facem un apel la dreptate și pace”, a transmis gruparea sud-americană.

Mesajul a fost distribuit pe rețelele sociale și a fost însoțit de numeroase reacții din partea suporterilor și a iubitorilor fotbalului.

Peste o mie de sportivi și-au pierdut viața

Potrivit Federației Palestiniene de Fotbal, peste o mie de persoane din lumea sportului și-ar fi pierdut viața de la reluarea conflictului armat, în octombrie 2023. Printre victime se numără fotbaliști, antrenori, oficiali și alte persoane implicate în activitatea sportivă.

Conflictul a reizbucnit după atacul lansat de organizația Hamas asupra Israelului și continuă să producă victime și în prezent.

VEZI ȘI: Doliu în lumea fotbalului! Radu Mărginean a murit la doar 43 de ani

Doliu în lumea sportului! Alex, fiul legendarului fotbalist, a murit la doar 38 de ani