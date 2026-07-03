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Test IQ cu chibrituri | Corectați 5 + 2 = 4, mutând un singur băț

De: Emanuela Cristescu 03/07/2026 | 08:16
Test IQ cu chibrituri | Corectați 5 + 2 = 4, mutând un singur băț
Test IQ cu chibrituri | Corectați 5 + 2 = 4, mutând un singur băț
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CANCAN ți-a pregătit un nou test de inteligență care promite să îți pună neuronii în mișcare și să îți testeze atenția la detalii cum nu s-a mai întâmplat de mult! Îți prezentăm o ecuație care, la o primă vedere, pare complet absurdă și greșită din toate punctele de vedere: 5 + 2 = 4.

Știm cu toții că matematica de bază ne spune cu totul altceva, însă aici intervine adevărata provocare. Vizualizează bine imaginea formată din chibrituri. Sună imposibil să o repari dintr-o singură mișcare, nu-i așa? Regula jocului este extrem de simplă, dar ascunde o capcană în care cad chiar și cei mai experimentați pasionați de puzzle-uri: trebuie să muți un singur băț de chibrit pentru a transforma această eroare într-o operațiune matematică absolut corectă!

Un nou test de inteligență

Nu ai voie să adaugi alte chibrituri, nu ai voie să le rupi și nici să le arunci. Doar o simplă mutare inteligentă te desparte de succes! Ai curaj să încerci chiar acum? Ia-ți un moment de liniște, privește cu atenție fiecare cifră în parte și cronometrează-te! Oamenii de știință spun că persoanele cu o inteligență sclipitoare pot găsi răspunsul în mai puțin de 10 secunde. Dacă te numeri printre ei, intri direct în clubul select al celor mai ageri la minte!

Dacă secundele s-au scurs, încă îți storci creierii și simți că logica îți dă cu virgulă, nu mai sta în tensiune! Nu este nicio rușine dacă nu ai văzut din prima unghiul corect, deoarece mintea umană are tendința de a căuta rezolvări mult mai complicate decât sunt în realitate. Avem rezolvarea salvatoare chiar aici, iar când o vei citi, te va face cu siguranță să spui „Cum de nu mi-am dat seama din prima secundă?!”

Tot ce trebuia să faci era să îți îndrepți atenția către mijlocul ecuației, mai exact la semnul plus (+). Dacă iei bățul vertical de acolo, plusul se transformă instantaneu într-un minus (-). Ce faci cu bățul rămas în mână? Îl muți rapid la prima cifră! Îl așezi în interiorul cifrei 5, în colțul gol din dreapta-jos. Printr-o singură mișcare, bătrânul 5 devine un 6 perfect!

Rezultatul final? O magie matematică de o simplitate uimitoare: 6 – 2 = 4!

Test IQ cu chibrituri | Corectați 5 + 2 = 4, mutând un singur băț
Test IQ cu chibrituri | Corectați 5 + 2 = 4, mutând un singur băț

Ce reprezintă, de fapt, nivelul IQ-ului?

Coeficientul de inteligență (IQ) reprezintă măsura standard a abilităților cognitive ale unei persoane în raport cu restul populației. Acesta nu măsoară neapărat volumul de informații pe care le-ai memorat de-a lungul anilor la școală, ci capacitatea nativă a creierului de a procesa date noi, de a folosi logica, de a rezolva puzzle-uri complexe, de a completa serii geometrice sau numerice și de a identifica rapid un pattern ascuns într-un ansamblu de imagini.

Psihologii și experții au stabilit praguri clare pentru a înțelege mai bine unde se situează fiecare minte umană. În funcție de performanțele demonstrate la testele oficiale, populația planetei este împărțită în mai multe categorii:

  • IQ peste 140 – Aici vorbim deja despre elite! Geniile absolute, inventatorii care schimbă lumea și adevărații conducători vizionari au un astfel de nivel de inteligență extrem de rar.
  • IQ între 131 și 140 – O minte excepțională! Cercetătorii de renume, specialiștii în domenii de înaltă tehnologie și managerii de top au un nivel atât de ridicat, fiind capabili să găsească strategii acolo unde alții văd doar haos.
  • IQ între 121 și 130 – Un rezultat remarcabil! Peste 6% din populația planetei reușește să obțină aceste punctaje, demonstrând o capacitate de analiză și o logică cu mult peste media normală.
  • IQ între 111 și 120 – Reprezintă un nivel foarte bun, puțin trecut de media normală a populației. Persoanele din această categorie înțeleg rapid concepte noi și se adaptează ușor în situații complexe.
  • IQ între 101 și 110 – Aceasta este media normală și cea mai răspândită a nivelului de inteligență. Reprezintă echilibrul perfect și baza solidă a abilităților de zi cu zi, majoritatea oamenilor încadrându-se cu succes aici.

VEZI ȘI: Test IQ exclusiv pentru genii | 11 + 5 = 9 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit

Test de inteligență | Completați seria 25, 49, 97,.. Ce număr urmează?

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