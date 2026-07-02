Test de inteligență | Completați seria 25, 49, 97,.. Ce număr urmează?

CANCAN.RO îți propune un nou test de inteligență care, la prima vedere, pare floare la ureche. Totuși, nu te grăbi să dai un răspuns. Deși seria de numere pare simplă, foarte multe persoane cad în capcană și aleg varianta greșită.

A venit momentul să îți pui la încercare atenția, logica și capacitatea de observație. Tot ce trebuie să faci este să descoperi regula după care sunt așezate numerele și să afli care este următorul element din șir.

Un nou test de inteligență

Privește cu atenție următoarea serie: 25, 49, 97, …

Întrebarea este simplă: Ce număr urmează? Nu încerca să ghicești la întâmplare. Secretul este să observi legătura dintre fiecare două numere consecutive.

Dacă ai reușit deja să găsești răspunsul, felicitări! Dacă încă analizezi seria, mai acordă-ți câteva secunde înainte de a verifica soluția. Regula este mult mai simplă decât pare. Fiecare număr din șir se obține prin dublarea numărului anterior și scăderea valorii 1. Calculul arată astfel:

49 = 25 × 2 − 1 = 50 − 1

97 = 49 × 2 − 1 = 98 − 1

Prin urmare, următorul număr se calculează în același mod:

193 = 97 × 2 − 1 = 194 − 1

Răspunsul corect este: 193 (varianta d).

Dacă acesta a fost și răspunsul tău, înseamnă că ai observat rapid modelul matematic și ai reușit să identifici regula ascunsă a șirului numeric.

Exercițiile de logică nu sunt doar o modalitate plăcută de petrecere a timpului liber. Specialiștii spun că rezolvarea constantă a puzzle-urilor, testelor de inteligență și provocărilor matematice stimulează memoria, atenția și viteza de gândire. În plus, astfel de exerciții obligă creierul să caute modele și conexiuni, dezvoltând capacitatea de analiză și rezolvare a problemelor.

Ce spune, de fapt, IQ-ul despre o persoană

IQ-ul, cunoscut și drept coeficient de inteligență, reprezintă un indicator folosit pentru a evalua anumite abilități cognitive, precum raționamentul logic, învățarea, rezolvarea problemelor și identificarea tiparelor.

Scorurile sunt împărțite în mai multe categorii:

Peste 140 – nivel asociat persoanelor considerate genii.

Între 131 și 140 – scor întâlnit frecvent în rândul cercetătorilor, specialiștilor și managerilor.

Între 121 și 130 – un rezultat obținut de aproximativ 6% din populație, peste media generală.

Între 111 și 120 – un nivel ușor peste media obișnuită.

Între 101 și 110 – intervalul considerat media normală a coeficientului de inteligență.

Este important de reținut că un singur test de logică nu poate stabili IQ-ul unei persoane. Totuși, provocări de acest tip sunt excelente pentru antrenarea minții și pentru dezvoltarea gândirii analitice.

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