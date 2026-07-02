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Fiul lui Culiță Sterp a fost operat. Ce intervenție a suferit Milan, la doar 5 ani

De: Denisa Crăciun 02/07/2026 | 16:55
Fiul lui Culiță a fost operat/ sursa foto: social media
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Culiță Sterp și soția sa, Daniela Iliescu au trecut prin momente dificile. Aceștia au stat cu sufletul la gură în ultima perioadă, pentru că fiul lor, de doar cinci ani, Milan, a suferit o intervenție chirurgicală.

Milan, băiatul lui Culiță Sterp și al Danielei Iliescu, a fost operat. Micuțul a ajuns pe mâna medicilor, pentru a-i scote polipii. Artistul și soția lui au împărtășit totul pe rețelele de socializare, iar după intervenție au transmis amândoi mesaje impresionante. Aceștia au vrut să îi liniștească pe fani, așa că au spus că copilul a trecut cu bine peste procedură, iar acum este mai bine ca niciodată.

Fiul lui Culiță Sterp a fost operat

Culiță Sterp este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați artiști din România. El are o familie frumoasă, alături de Daniela Iliescu. Cei doi au un copil de cinci ani, pe nume Milan. De curând, băiețelul a fost supus unei intervenții, pentru a scăpa definitiv de polipi. Părinții au fost plini de emoții, însă operația a fost un succes.

Micuțul s-a recuperat de minune după anestezie, iar acum totul este bine. Decizia de a scăpa definitiv de polipi nu a fost una ușoară, însă pentru că îi îngreuna respirația și somnul, Culiță și Daniela au luat hotărârea. Echipa de medici care au realizat operația și care au avut grijă de Milan i-a surprins plăcut pe cei doi.

Fiul lui Culiță a fost operat/ sursa foto: social media
Fiul lui Culiță a fost operat/ sursa foto: social media

Ce au transmis Culiță Sterp și Daniela Iliescu

În urma intervenției chirurgicale, Daniela Iliescu a împărtășit vestea că micuțul lor se simte bine prin intermediul unui mesaj pe rețelele de socializare. Aceasta a spus că este mândră de băiețelul ei.

Astăzi, iubitul nostru a scăpat de polipi. Acum este bine, foarte fresh, nici nu mă așteptam să fie așa de vesel la o oră după ce s-a trezit. Toată lumea l-a lăudat cât este de înțelegător și curajos. Sunt tare mândră de el. Iar de mine ce să spun, doar o mamă știe cum am fost azi. Dar eu sunt cea mai fericită din lume, pentru că totul a trecut cu bine, a scris Daniela Iliescu în mediul online.

De asemenea, și Culiță a avut un cuvânt de spus. El a explicat că abia se întorsese de la o cântare, dar nu a putut sta liniștit până nu și-a văzut copilul.

Avem cel mai curajos băiat. Azi a scăpat de polipi. De acum înainte, nu o să mai sforăim noaptea, nu mai vorbim pe nas și o să putem respira mai bine. Mulțumim lui Dumnezeu că a decurs totul cu bine. Am ajuns de la cântat de dimineață și nu am putut să mă pun la somn până nu am știut că e bine, a povestit Culiță Sterp.

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