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Bianca Drăgușanu, o nouă intervenție estetică. Decizia luată după ani de transformări: „O să remediez situația!”

De: Emanuela Cristescu 17/08/2026 | 18:54
Bianca Drăgușanu, o nouă intervenție estetică. Decizia luată după ani de transformări: „O să remediez situația!”
Bianca Drăgușanu s-a săturat de operații! Ce decizie a luat după ani de transformări: „Nu se mai poartă!”
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Bianca Drăgușanu pare să fi spus stop transformărilor spectaculoase! După ani în care a apelat la intervenții estetice pentru imaginea pe care și-a dorit-o, vedeta anunță acum o schimbare totală de direcție. Nu mai vrea implanturi mamare de dimensiuni impresionante și este hotărâtă să își schimbe look-ul pentru unul mai natural.

Vedeta s-a prezentat la o clinică de specialitate din București pentru investigațiile necesare, iar planul este deja făcut. În octombrie, Bianca vrea să renunțe la implanturile foarte mari și să aleagă unele mai discrete. Aceasta a spus că dimensiunea actuală îi creează disconfort.

Bianca Drăgușanu s-a săturat de operațiile estetice

Bianca a spus că vrea să renunțe treptat și la buzele foarte voluminoase și la părul vopsit, considerând că look-ul natural a revenit în tendințe.

„În octombrie am de gând să schimb aceste imensități de silicoane. Nu se mai poartă sânii mari, nu se mai poartă buzele mari, nu se mai poartă părul vopsit. Și da, consider că nu am făcut o alegere tocmai inspirată când mi-am dorit niște sâni atât de mari, pentru că sunt și incomozi, nu arată nici bine și cred că cea mai bună decizie pe care puteam să o iau în momentul de față e să remediez situația, adică să îi micșorez”, a spus Bianca Drăgușanu, în mediul online.

Bianca Drăgușanu s-a săturat de operații! Ce decizie a luat după ani de transformări: „Nu se mai poartă!”
Bianca Drăgușanu s-a săturat de operații! Ce decizie a luat după ani de transformări: „Nu se mai poartă!”

„Toată lumea o să îmi sară în cap”

Bianca știe că noua decizie va stârni reacții. Vedeta a spus că se așteaptă ca cei care au criticat-o în trecut să aibă din nou ceva de comentat, însă nu pare dispusă să renunțe la planurile sale. Ba chiar a avut un mesaj dur pentru cele care au pus-o la zid pentru intervențiile estetice.

„Toată lumea o să îmi sară în cap (…) Eu sunt foarte fericită că mi-am făcut-o. Teoretic și practic, mă aștept să se trezească toate afumatele astea naturale, care nu au auzit ce e ăla botox (….) Mă aștept să se trezească toate leșinatele care oricum vorbeau de mine și înainte”, a adăugat Bianca Drăgușanu.

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