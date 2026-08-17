Ultimul mesaj postat de Marius Tatolici. Ce a transmis nepotul lui Mircea Rednic, cu câteva zile înainte să moară

Ultimul mesaj postat de nepotul lui Mircea Rednic pe Facebook capătă acum o însemnătate cutremurătoare. Cu doar câteva zile înainte să moară, Mircea Marius Totolici trăia unul dintre cele mai frumoase momente din viața lui: tocmai își unea destinul cu Petronela și se pregătea pentru nunta religioasă.

Mircea Marius Totolici și Petronela făcuseră cununia civilă pe 8 august 2026. Momentul a fost unul extrem de important pentru cei doi, iar bărbatul a ținut să marcheze ziua și în mediul online. El a publicat o fotografie alături de femeia care îi devenise soție și a transmis un mesaj scurt, dar încărcat de emoție.

„«Da» din toată inima”, a scris el pe Facebook.

La acel moment, nimeni nu putea anticipa drama care avea să urmeze. Mircea Marius Totolici, în vârstă de 37 de ani, urma să își celebreze nunta religioasă pe 15 august. În locul petrecerii, însă, familia s-a pregătit pentru înmormântare.

De ce a murit Mircea Rednic

Nepotul lui Mircea Rednic a fost găsit fără viață în timpul nopții, cu puțin timp înainte de evenimentul religios pe care îl pregătise alături de Petronela. Autopsia a indicat un infarct miocardic sever, urmat de stop cardiorespirator. Una dintre arterele coronare ar fi fost blocată de depuneri de grăsime. Astfel, bucuria care trebuia să însoțească o zi de sărbătoare s-a transformat într-o veste devastatoare pentru familie și apropiați.

Soția sa, devastată de durere

La aproximativ două zile după dispariția lui Mircea Marius Totolici, Petronela a transmis la rândul ei un mesaj în mediul online. Cuvintele sale au fost scurte, dar extrem de dureroase. Aceasta a postat și o fotografie în care apărea alături de bărbatul cu care tocmai își unise destinul.

„Vei rămâne veșnic în inima mea. Pumba și Timon. Soț și sotie. Te iubesc”, a scris Petronela Tugui.

Mesajul a adâncit și mai mult drama. Cei doi apucaseră să spună „da” în fața ofițerului stării civile, însă nu au mai ajuns să își sărbătorească iubirea așa cum plănuiseră.

Postarea lui Mircea Marius Totolici, publicată chiar în ziua cununiei civile, este acum una dintre cele mai emoționante mărturii rămase în urma lui. „Da din toată inima” nu mai este doar o declarație de iubire. Pentru cei care l-au cunoscut, mesajul a devenit ultima imagine publică a unui om care părea să aibă înaintea sa o nouă etapă a vieții.

În locul fotografiilor de la nunta pe care o pregătea, au rămas acum imaginile de la cununia civilă și mesajele de adio ale celor care l-au iubit.

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