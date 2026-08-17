Cine este Karim Chaker de la Burlacii: Foc în paradis. Cu ce se ocupă concurentul

„Burlacii: Foc în paradis” este noua emisiune de reality show de dating cu care PRO TV speră să rupă audiențele din toamna anului 2026. Karim Chaker este unul dintre tinerii care-și caută jumătatea în cadrul formatului realizat în Turcia. Află cine este și cu ce se ocupă!

Burlacii: Foc în paradis de la PRO TV

Noul reality show este prezentat de Adelina Pestrițu și a fost filmat în Turcia. Emisiunea va debuta la PRO TV pe data de 14 septembrie și va fi difuzată pe TV, dar și în online. Formatul acesta promite strategii, răsturnări de situație și multe povești de dragoste.

Cei 13 concurenți trebuie să-și apere relațiile în fața „rivalilor” care apar pe parcursul emisiunii. Nou-veniții vor încerca mereu să strice cuplurile și să le ia locul partenerilor răniți în dragoste. După ce se plac, concurenții trebuie să formeze conexiuni reale și să aleagă în cine să aibă încredere.

Echilibrul format în cadrul emisiunii va fi zguduit de noii concurenți care trebuie să facă tot posibilul pentru a ajunge în finală.

Cine este Karim Chaker de la Burlacii: Foc în paradis

Tânărul concurent are 23 de ani și se descrie spontan, ambițios și extrovertit. Este empatic, dar are și o latură vulcanică pe care o scoate la iveală în momentele în care presiunea se acumulează. A acceptat provocarea emisiunii „Burlacii: Foc în paradis” pentru a-și depăși limitele și a cunoaște oameni noi.

Karim Chaker este si un mare pasionat de sport. Timp de 12 ani a practicat baschetul, activitate care l-a ajutat să devină mai ambițios și să-și cultive spiritul de învingător. În prezent, se recomandă drept „creator digital”.

Ce studii are Karim Chaker

Potrivit paginii sale de Facebook, tânărul de 23 de ani este din Beirut și s-a născut pe 7 ianuarie 2003, deci este zodia Capricorn. A învățat la Școala Tudor Arghezi nr.19 din București și, datorită talentului său pe terenul de baschet, a și ajuns în presa internațională în anul 2018.

„Nu fi invidios pe mine, pentru că am muncit din greu ca să ajung aici. Nu mi-a dat nimeni nimic de-a gata. Acum începe adevărata competiție!”, a postat Karim Chaker pe Facebook, la momentul respectiv.

Ce-și dorește de la emisiune?

Pentru Karim, Burlacii: Foc în paradis reprezintă prima emisiune reality show la care participă. I-a plăcut mult ideea acestei aventuri noi și oportunitatea de a-și lărgi grupul social. Vrea să iasă din zona lui de confort, motiv pentru care a decis să pășească în… Paradis!

În ciuda faptului că are doar 23 de ani, tânărul concurent vrea o relație stabilă. Acesta susține că este pregătit să se căsătorească și să-și întemeieze o familie dacă ar găsi persoana potrivită.

„Scumpo, ar trebui să mă iubești la fel de mult precum iubesc eu baschetul”, este mesajul pe care Karim Chaker l-a publicat la adresa eventualelor sale admiratoare.

Marele premiu de la Burlacii: Foc în paradis

Noua emisiune de la PRO TV pune la bătaie un premiu consistent: 50.000 de euro. Cu toate acestea, drumul spre marea finală este presărat cu încercări grele în rândul concurenților.

Pe parcursul emisiunii, telespectatorii vor vedea în cadrul fiecărei etape ceremonia trandafirului. Este momentul în care soarta concurenților se va decide. Cine va primi o floare rămâne în reality show, iar cine nu… va pleca!

Adelina Pestrițul prezintă Burlacii: Foc în paradis

Prezentatoarea acestei emisiuni este Adelina Pestrițu, fosta moderatoare a emisiunilor „D-Paparazzi” și „WOWbiz” de la Kanal D. Bruneta a plecat de la postul turcesc în ianuarie 2016 și, de atunci, nu a mai fost la cârma niciunui alt proiect TV. Vedeta și-a desfășurat activitatea în mediul online, devenind un influencer de succes.

„Burlacii: Foc în Paradis este o experiență în care vezi oameni care își dau voie să simtă, să riște și să fie vulnerabili. M-am atașat de concurenți, am trăit alături de ei emoții reale, surprize și momente pe care nici eu nu le-am anticipat. Au fost situații care m-au făcut să zâmbesc, altele care m-au emoționat și multe care m-au ținut cu sufletul la gură. Sunt convinsă că și cei de acasă se vor regăsi în poveștile lor și vor descoperi că, în Paradis, iubirea poate apărea exact atunci când te aștepți mai puțin”, a declarat Adelina Pestrițu la Pro TV.

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