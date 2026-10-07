Ana a murit la doar 22 de ani după ce a fost lovită de fulger. Fosta regină a frumuseții se afla în curte cu nepoata ei

Tragedie cumplită în Brazilia. Ana Beatriz Araújo Ferreira, fosta Regină a Rodeoului, a murit la numai 22 de ani, după ce a fost lovită de fulger. Tânăra care odinioară era în centrul atenției pentru titlul câștigat a avut parte de un sfârșit cumplit.

Avea doar 22 de ani și o viață care părea să fie abia la început. Era cunoscută în Almas, Brazilia, după ce fusese aleasă Regina Rodeoului, iar oamenii din comunitate o știau drept o tânără carismatică și apropiată de cei dragi.

Tragedie cumplită în Brazilia!

Totul s-a petrecut sâmbătă, 3 octombrie. Ana se afla acasă când a ieșit în curte. Afară era înnorat și burnița ușor. Într-o clipă, fulgerul a lovit-o.

Ana a fost găsită în viață și dusă de urgență la spital. Medicii au încercat să-i salveze viața, însă rănile provocate de descărcarea electrică au fost prea grave. Fosta regină a Rodeoului nu a supraviețuit.

Dincolo de coroana de Regină a Rodeoului, Ana era studentă la fizioterapie la Universitatea Unopar și mamă. Băiețelul ei, Luiz Henrique, are doar 5 ani. Cei care au cunoscut-o au descris-o drept o persoană veselă, carismatică și foarte apropiată de familie și prieteni. Acum, fiul ei va crește fără mamă.

Ultimul drum pentru Regina Rodeoului

Tragedia a lăsat comunitatea din Almas în doliu. Sindicatul Rural din Almas, organizația care se ocupă de târgul agricol unde Ana fusese aleasă Regina Rodeoului, a transmis un mesaj emoționant după moartea tinerei.

Înmormântarea a avut loc luni dimineață, 5 octombrie. Ana Beatriz Araújo Ferreira a lăsat în urmă un copil de 5 ani, părinții și șase frați din partea mamei. Regina Rodeoului avea doar 22 de ani când un fulger i-a curmat viața.

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