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Trei nume noi la Burlacii: Foc în Paradis. O fostă concurentă Bravo, ai stil! intră în competiție

De: Irina Vlad 14/08/2026 | 14:26
Trei nume noi la Burlacii: Foc în Paradis. O fostă concurentă Bravo, ai stil! intră în competiție
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A mai rămas fix o lună până la premiera emisiunii „Burlacii: Foc în Paradis”, însă până la debutul show-ului, Pro TV dezvăluie, rând pe rând, identitatea participanților. Printre cele mai recente trei nume confirmate se află o fostă concurentă a emisiunii „Bravo, ai stil!”. 

Numărătoarea inversă a început! „Burlacii: Foc în Paradis” va debuta pe micile ecrane pe data de 14 septembrie 2026. Producția Pro TV este filmat într-o zonă exotică Turcia și aduce în prim-plan 13 concurenți singuri și dornici să pornească în aventura vieții lor. Până la debutul oficial, Pro TV continuă seria dezvăluirilor despre viitorii concurenți. De data aceasta, una dintre burlăcițe este o fostă concurentă de la „Bravo, ai stil!”.

Cine sunt cei trei burlaci din emisiunea „Burlacii: Foc în Paradis”

Constanția Cornițel este fostă concurentă în sezonul 8 al emisiunii „Bravo, ai stil!”. Tânăra de 24 de ani este masterandă la Arte Plastice, este una dintre personalitățile care nu par dispuse să se piardă în mulțime.

Directă, competitivă și sociabilă, ea este, de regulă, entertainerul grupului și spune că are suficientă încredere în propriile alegeri încât să nu caute validare din exterior. A mai participat în trecut în alte emisiuni TV și vine acum la Burlacii: Foc în Paradis pentru a cunoaște oameni noi și, mai ales, pentru a vedea dacă poate găsi un bărbat care să treacă de filtrele ei.

Constanția Cornitel/ sursă foto: Instagram

Robert Jărcălău, 25 de ani, este antreprenor și vine cu o poveste de familie aparte. Este jumătate român și jumătate chinez: mama sa este chinezoaică, iar tatăl român. Deși nu vorbește fluent limba chineză, tânărul spune că păstrează o legătură cu originile familiei sale și se consideră mai mult roman decat chinez. In iubire, vine dupa o relație de șase ani și jumatate, începută când avea doar 16 ani.
Este singur de aproximativ doi ani și spune că a venit la casting din curiozitate.

Robert Jărcălău/ sursă foto: Instagram

Călin Alexandru Şerban, antrenor de fitness și kinetoterapeut, este unul dintre concurenții care pășesc pentru prima dată într-o astfel de experiență. Vine după o relație de 11 ani, încheiată în urmă cu aproximativ un an și patru luni, și spune că nu și-a făcut un plan pentru emisiune. Vrea să se distreze, să cunoască oameni noi și, dacă lucrurile se aşează în direcția potrivită, să-și găsească persoana potrivită.

Cătălin Alexandru Șerban/ sursă foto: Instagram

Recent, PRO TV a publicat pe TikTok primul teaser oficial pentru „Burlacii: Foc în Paradis”, reality-show-ul care marchează revenirea Adelinei Pestrițu pe micul ecran. Clipul, construit într-o notă intensă și dramatică, a atras imediat atenția publicului online, însă reacțiile nu au fost pe măsura așteptărilor. Utilizatorii TikTok au comentat masiv, mulți spunând că atmosfera promo-ului le amintește de producțiile TV din anii 2008–2010, iar stilul nu a fost pe gustul lor – vezi AICI VIDEO.

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