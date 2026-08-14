Scandalul dintre Luiza, soția lui Gheboasă, și creatoarea de conținut Ana Maria continuă în mediul online. După ce Luiza ar fi făcut publice conversațiile private dintre cele două și ar fi acuzat-o pe Ana Maria că realizează videoclipuri despre ea și soțul său doar pentru vizualizări, creatoarea de conținut a venit cu un răspuns pe TikTok.

Ana Maria a povestit că, inițial, o privea pe Luiza cu compasiune și se întreba cum a reușit aceasta să rămână atât de mult timp alături de Gheboasă, în ciuda lucrurilor pe care le-ar fi povestit despre relația lor.

„O compătimeam pe Luiza și mă gândeam: oare cum a reușit ea să stea încă de când era mică lângă acest om zis Gheboasă? Și mă tot gândeam: Doamne, săraca femeie, prin câte o fi trecut cu nebunul ăsta, mai ales că a zis că și înșelat-o enorm și așa mai departe. Până când efectiv aseară m-am pus la somn în pat și mi-a venit așa un gând fugitiv în cap: ei acum 10 luni, la testul poligraf, au anunțat că se despart”, a spus aceasta.

Ana Maria pune sub semnul întrebării despărțirea dintre Luiza și Gheboasă

Creatoarea de conținut susține că, în aceeași perioadă, Luiza vorbea în repetate rânduri pe TikTok și YouTube despre „Insula Iubirii” și despre posibilitatea de a participa la emisiune.

„S-a pus foarte mult accent pe chestia asta, cum că Luiza își dorește să fie ispită la Insula Iubirii. Și ea tot manifesta chestia asta pe TikTok și tot vorbea despre chestia asta, că sunt șanse extraordinar de mari să fie ispită și așa mai departe. Au menționat în acest test poligraf că ei doi încă locuiesc împreună, ceea ce m-a făcut să mă gândesc că ei doi, de fapt, nu s-au despărțit niciodată, doar au mimat această despărțire pentru că ea și-ar fi dorit extraordinar de mult să ia parte la această emisiune, Insula Iubirii. Amândoi sunt la fel și se merită unul pe altul. Când a văzut că nu-i merge cu chestia asta și când a văzut probabil că nu este băgată în seamă de cei de la Antena 1, a început să promoveze studioul de videochat și așa mai departe.”

„Eu nici măcar nu știam dacă ea face sau nu face videochat”

Ana Maria spune că informațiile despre presupusa activitate a Luizei au apărut în comentariile și mesajele primite de la urmăritori.

„Eu nici măcar nu știam că ea face sau nu face sau a făcut sau nu a făcut videochat. Nu știam chestia asta. Eu am văzut că lumea tot îmi scria pe la videoclipurile pe care eu le-am postat lucrul acesta. Nu mă interesează dacă face sau nu face lucrul ăsta, prea puțin contează.”

Ana Maria, replică pentru Luiza: „Eu chiar mă bucur că ai răspuns”

După ce Luiza ar fi acuzat-o că realizează videoclipuri despre ea și Gheboasă doar pentru vizualizări, Ana Maria a venit cu replica.

„Bună, Luiza! Să știi că eu chiar mă bucur că ai răspuns și că ai postat conversațiile noastre private. Eu nu mi-am dorit să continui disputa asta dintre noi două, dar aparent tu ai declarat că eu fac videoclipuri pe seama ta și a lui Gheboasă doar ca să fac vizualizări. Dacă aș fi vrut cu adevărat să fac vizualizări, aș fi postat conversația dintre noi două, ceea ce nu am făcut pentru că nu-mi doresc neapărat să fac vizualizări pe spatele tău și al lui Gheboasă.”

„Toate conversațiile care sunt private nu se postează”

Creatoarea de conținut a ținut să vorbească și despre publicarea mesajelor private și consideră că o astfel de conversație nu ar trebui făcută publică fără acordul persoanelor implicate.

„Țin să te anunț că toate conversațiile care sunt private între doi sau mai mulți oameni nu se postează în mediul public fără acordul celeilalte persoane cu care tu ai discutat în mediul privat. Videoclipul la care tu ai comentat acum aici a fost înainte să-mi dai tu mesaj. Asta se poate verifica foarte ușor.”

„Dacă aș pune mesajele tale vocale, mi-ar bubui TikTok-ul”

Ana Maria a dezvăluit că între ea și Luiza au existat inclusiv mesaje vocale pe care, spune ea, ar putea să le facă publice. Nu intenționează însă să facă acest lucru.

„Cred că dacă aș pune mesajele tale vocale, Luiza, mi-ar bubui TikTok-ul cu adevărat, pentru că vei zice niște chestii destul de interesante din perspectiva mea și cu siguranță ar fi interesante pentru public. Nu o să fac asta pentru că ce este confidențial e confidențial.”

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