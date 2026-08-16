Acasă » Știri » Lacrimi și tristețe după moartea lui Mircea Totolici. Cu ce se ocupa nepotul lui Mircea Rednic

Lacrimi și tristețe după moartea lui Mircea Totolici. Cu ce se ocupa nepotul lui Mircea Rednic

De: Elisa Tîrgovățu 16/08/2026 | 22:35
Lacrimi și tristețe după moartea lui Mircea Totolici. Cu ce se ocupa nepotul lui Mircea Rednic
Lacrimi și tristețe după moartea lui Mircea Totolici. Cu ce se ocupa nepotul lui Mircea Rednic / Sursa foto: Social media
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

O nuntă care trebuia să aducă bucurie familiei și prietenilor s-a transformat într-o tragedie. Mircea Marius Totolici, un sibian născut în 1989, a murit subit în noaptea de vineri spre sâmbătă, cu doar câteva ore înainte de marele eveniment.

Destinul i-a rezervat însă un final cumplit chiar în pragul acestui moment important. Pe 8 august, Mircea și partenera sa își uniseră destinele în fața ofițerului de stare civilă. La scurt timp, bucuria pregătirilor pentru petrecerea de nuntă avea să fie înlocuită de durere și doliu.

Bărbatul și-a petrecut ultimele ore din viață alături de familie

Cu doar câteva ore înainte de tragedie, Mircea își petrecuse seara alături de cei apropiați, în atmosfera pregătirilor pentru nunta programată a doua zi. Cei care l-au văzut atunci nu ar fi avut motive să creadă că urma să se întâmple ceva tragic.

În dimineața zilei de sâmbătă, tânărul a fost găsit decedat. Potrivit primelor informații, acesta și-ar fi pierdut viața în timpul somnului. Moartea neașteptată a venit ca un șoc pentru familie și prieteni.

Ulterior, familia a confirmat și legătura de rudenie cu fostul mare fotbalist și antrenor Mircea Rednic, tânărul fiind nepotul acestuia.

Sursa foto; Social media

Cu ce se ocupa nepotul fostului internațional

Mircea Marius Totolici era implicat în sprijinirea fotbalului juvenil din Sibiu și a fost un apropiat al ACS LSS Voința Sibiu, club alături de care s-a implicat în activitățile dedicate copiilor și juniorilor. Prin susținerea oferită, acesta a contribuit la dezvoltarea și desfășurarea proiectelor destinate tinerilor fotbaliști.

Reprezentanții clubului au transmis un mesaj de condoleanțe după dispariția sa și au subliniat rolul pe care Mircea l-a avut în susținerea micilor sportivi. Ajutorul acordat de-a lungul timpului și implicarea sa în activitatea grupelor de copii și juniori au lăsat o impresie puternică în comunitatea sportivă locală.

Pentru cei de la Voința Sibiu, Mircea Marius Totolici nu a fost doar un susținător al clubului, ci și un om apropiat, a cărui contribuție la sprijinirea copiilor care practică fotbalul va rămâne în memoria celor care l-au cunoscut.

Cei care l-au cunoscut pe Mircea Marius Totolici și doresc să își ia rămas-bun de la acesta îl vor putea găsi la capela mare a Cimitirului Central din Sibiu, situată în partea stângă a cimitirului. Sicriul a fost depus duminică, 16 august, de la ora 15:00, potrivit informațiilor transmise de prietenul său, Alex Man.

CITEȘTE ȘI: Tragedie înainte de nuntă! Nepotul lui Mircea Rednic, Marius Totolici, a murit în somn la doar 37 de ani

A murit la doar 33 de ani, după ce un meci de box i-a distrus viața. A stat 221 de zile în comă

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Călătorești cu copii mici? Sfaturi pentru o vacanță mai sigură și mai liniștită
Știri
Călătorești cu copii mici? Sfaturi pentru o vacanță mai sigură și mai liniștită
De ce dormim mai puțin în prima noapte petrecută departe de casă. Ce se întâmplă, de fapt, în creier
Știri
De ce dormim mai puțin în prima noapte petrecută departe de casă. Ce se întâmplă, de fapt, în…
„Suntem bărbați sau ce naiba?!” Noua modă de la plajă îl lasă nedumerit pe un fost ministru
Mediafax
„Suntem bărbați sau ce naiba?!” Noua modă de la plajă îl lasă nedumerit...
România trece de la caniculă la furtuni. ANM anunță în ce zone temperaturile scad cu până la 10 grade
Gandul.ro
România trece de la caniculă la furtuni. ANM anunță în ce zone temperaturile...
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum de baie
Prosport.ro
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu,...
Situație paradoxală după scăderea nivelului Dunării. Granița dintre Croația și Serbia s-a „evaporat”. O celebră insulă turistică croată s-a lipit de malul sârbesc
Adevarul
Situație paradoxală după scăderea nivelului Dunării. Granița dintre Croația și Serbia s-a „evaporat”....
Ce a făcut preşedintele Nicuşor Dan după ce a participat la slujba de Sfânta Maria. Șeful statului, surprins în momente de relaxare
Digi24
Ce a făcut preşedintele Nicuşor Dan după ce a participat la slujba de...
1. „Îmi cer scuze”. Iubita lui David Popovici a SURPRINS pe toată lumea
Mediafax
1. „Îmi cer scuze”. Iubita lui David Popovici a SURPRINS pe toată lumea
Parteneri
Cum arăta Bianca Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”. Nu avea nicio operație estetică
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Bianca Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”....
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală: „Sunt fericită că trăiesc!”
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală: „Sunt fericită...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Fac provizii pentru iarnă! Șerban Copoț a copt 120 kg de vinete. Rețeta Annei Lesko de roșii marinate, secretul gustului unic
Click.ro
Fac provizii pentru iarnă! Șerban Copoț a copt 120 kg de vinete. Rețeta Annei Lesko...
Unul din cei mai importanți bancheri din Rusia are vești proaste pentru Putin. „Vom ajunge la o criză socială”
Digi 24
Unul din cei mai importanți bancheri din Rusia are vești proaste pentru Putin. „Vom ajunge...
Cine sunt cele trei personalități din lume care pot călători fără pașaport. Explicațiile din spatele acestor excepții
Digi24
Cine sunt cele trei personalități din lume care pot călători fără pașaport. Explicațiile din spatele...
Motorina s-a ieftinit cu aproape 70 de bani. Ce prețuri afișează astăzi benzinăriile
Promotor.ro
Motorina s-a ieftinit cu aproape 70 de bani. Ce prețuri afișează astăzi benzinăriile
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Facem dragoste de trei ori pe săptămână!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Facem dragoste de trei ori pe săptămână!
Patru medalii pentru România la Olimpiada Internațională de Informatică
go4it.ro
Patru medalii pentru România la Olimpiada Internațională de Informatică
Un meteorit marțian rar păstrează indicii nemaivăzute despre interiorul Planetei Roșii
Descopera.ro
Un meteorit marțian rar păstrează indicii nemaivăzute despre interiorul Planetei Roșii
Pisicile războinice cuceresc acest joc
Go4Games
Pisicile războinice cuceresc acest joc
România trece de la caniculă la furtuni. ANM anunță în ce zone temperaturile scad cu până la 10 grade
Gandul.ro
România trece de la caniculă la furtuni. ANM anunță în ce zone temperaturile scad cu...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Călătorești cu copii mici? Sfaturi pentru o vacanță mai sigură și mai liniștită
Călătorești cu copii mici? Sfaturi pentru o vacanță mai sigură și mai liniștită
De ce dormim mai puțin în prima noapte petrecută departe de casă. Ce se întâmplă, de fapt, în creier
De ce dormim mai puțin în prima noapte petrecută departe de casă. Ce se întâmplă, de fapt, în creier
Cine este Andreea, soția lui Călin Goia? Cu ce se ocupă partenera cântărețului
Cine este Andreea, soția lui Călin Goia? Cu ce se ocupă partenera cântărețului
Pericol ascuns în Marea Neagră! Bacteria care poate provoca infecții grave se înmulțește odată ...
Pericol ascuns în Marea Neagră! Bacteria care poate provoca infecții grave se înmulțește odată cu temperaturile ridicate
Femeia care l-a făcut pe Andrei Bănuță să se gândească la căsătorie. „Din ce mi-a spus, și ...
Femeia care l-a făcut pe Andrei Bănuță să se gândească la căsătorie. „Din ce mi-a spus, și ea simte la fel”
Care sunt cele mai scumpe cartiere din România? Ce locuri ocupă zonele din București
Care sunt cele mai scumpe cartiere din România? Ce locuri ocupă zonele din București
Vezi toate știrile