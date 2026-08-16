Lacrimi și tristețe după moartea lui Mircea Totolici. Cu ce se ocupa nepotul lui Mircea Rednic

O nuntă care trebuia să aducă bucurie familiei și prietenilor s-a transformat într-o tragedie. Mircea Marius Totolici, un sibian născut în 1989, a murit subit în noaptea de vineri spre sâmbătă, cu doar câteva ore înainte de marele eveniment.

Destinul i-a rezervat însă un final cumplit chiar în pragul acestui moment important. Pe 8 august, Mircea și partenera sa își uniseră destinele în fața ofițerului de stare civilă. La scurt timp, bucuria pregătirilor pentru petrecerea de nuntă avea să fie înlocuită de durere și doliu.

Bărbatul și-a petrecut ultimele ore din viață alături de familie

Cu doar câteva ore înainte de tragedie, Mircea își petrecuse seara alături de cei apropiați, în atmosfera pregătirilor pentru nunta programată a doua zi. Cei care l-au văzut atunci nu ar fi avut motive să creadă că urma să se întâmple ceva tragic.

În dimineața zilei de sâmbătă, tânărul a fost găsit decedat. Potrivit primelor informații, acesta și-ar fi pierdut viața în timpul somnului. Moartea neașteptată a venit ca un șoc pentru familie și prieteni.

Ulterior, familia a confirmat și legătura de rudenie cu fostul mare fotbalist și antrenor Mircea Rednic, tânărul fiind nepotul acestuia.

Cu ce se ocupa nepotul fostului internațional

Mircea Marius Totolici era implicat în sprijinirea fotbalului juvenil din Sibiu și a fost un apropiat al ACS LSS Voința Sibiu, club alături de care s-a implicat în activitățile dedicate copiilor și juniorilor. Prin susținerea oferită, acesta a contribuit la dezvoltarea și desfășurarea proiectelor destinate tinerilor fotbaliști.

Reprezentanții clubului au transmis un mesaj de condoleanțe după dispariția sa și au subliniat rolul pe care Mircea l-a avut în susținerea micilor sportivi. Ajutorul acordat de-a lungul timpului și implicarea sa în activitatea grupelor de copii și juniori au lăsat o impresie puternică în comunitatea sportivă locală.

Pentru cei de la Voința Sibiu, Mircea Marius Totolici nu a fost doar un susținător al clubului, ci și un om apropiat, a cărui contribuție la sprijinirea copiilor care practică fotbalul va rămâne în memoria celor care l-au cunoscut.

Cei care l-au cunoscut pe Mircea Marius Totolici și doresc să își ia rămas-bun de la acesta îl vor putea găsi la capela mare a Cimitirului Central din Sibiu, situată în partea stângă a cimitirului. Sicriul a fost depus duminică, 16 august, de la ora 15:00, potrivit informațiilor transmise de prietenul său, Alex Man.

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