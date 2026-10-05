O mai ții minte pe Cati „nu te mai droga”?! Ce s-a ales de fosta iubită a lui Răzvan „eu sunt mai gros”, la 8 ani de la Insula Iubirii

Au trecut opt ani de la momentul în care Cătălina Dimache, cunoscută de public drept Cati, și Răzvan au devenit unele dintre cele mai comentate personaje ale sezonului 4 al emisiunii „Insula Iubirii”. Cei doi au ajuns în Thailanda în 2018 pentru a-și testa relația, însă experiența din cadrul show-ului a scos la iveală problemele existente între ei și a dus, în cele din urmă, la despărțire.

Povestea celor doi a atras atenția încă din timpul filmărilor. Cati și Răzvan se cunoscuseră pe o rețea de socializare și, înainte de participarea la emisiune, formau un cuplu de aproximativ un an și jumătate. Au acceptat provocarea de a-și pune relația la încercare, însă perioada petrecută departe unul de celălalt a schimbat complet dinamica dintre ei.

Cum arată Cati acum

În timpul sezonului 4, atât Cati, cât și Răzvan s-au apropiat de ispite, iar la întâlnirea finală cei doi au ajuns să își reproșeze reciproc comportamentul avut pe parcursul experienței. În cele din urmă, au decis să plece separat din Thailanda, iar relația lor a ajuns la final în fața camerelor de filmare.

Unul dintre momentele care au rămas în memoria telespectatorilor a fost cel în care în emisiune au fost aduse în discuție probleme legate de consumul de droguri. Subiectul a generat atunci numeroase reacții, iar scena în care Cati a fost confruntată cu situația a devenit una dintre secvențele intens comentate ale sezonului.

„Cati, ai un copil care depinde de tine. Nu te mai droga, Cati! Acel copil nu are absolut nicio vină!”, a spus atunci Radu Vâlcan.

După încheierea filmărilor, povestea dintre Cati și Răzvan nu s-a terminat chiar în acel moment. Cei doi au încercat să își mai acorde o șansă după revenirea în România, însă relația nu a rezistat pe termen lung. În cele din urmă, drumurile lor s-au separat definitiv.

În ceea ce o privește pe Cătălina Dimache, anii care au trecut de la participarea la „Insula Iubirii” au adus schimbări importante. Fosta concurentă s-a concentrat în special asupra rolului de mamă și asupra fiului său, care ocupă un loc important în viața ei. Din imaginile publicate în mediul online se poate observa că cei doi petrec mult timp împreună și obișnuiesc să călătorească.

Cati este activă pe rețelele de socializare, acolo unde le oferă urmăritorilor săi imagini din viața de zi cu zi. Profilurile sale sunt dominate în mare parte de fotografii alături de fiul ei, dar și de imagini în care își etalează schimbările de stil și de look.

La mai bine de opt ani de la apariția sa în emisiune, Cati are un aspect diferit față de perioada filmărilor din Thailanda. A rămas brunetă, însă și-a lăsat părul mai lung și pare să acorde o atenție mai mare felului în care se îmbracă și imaginii sale. Schimbarea nu a trecut neobservată de cei care au urmărit-o încă din perioada „Insula Iubirii”.

Viața sentimentală a fostei concurente a trecut, de asemenea, printr-o nouă etapă. La un moment dat, Cati le-a arătat urmăritorilor că și-a refăcut viața și că există un alt bărbat în viața sa. Aceasta a publicat fotografii alături de el pe rețelele de socializare, însă relația pare să fi ajuns ulterior la final.

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