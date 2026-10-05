Monica Bârlădeanu, mesaj neașteptat pentru soțul ei, Valeriu Gheorghiță. Ce i-a spus după doi ani de căsnicie

Monica Bârlădeanu are motive de sărbătoare. Ea și soțul ei, Valeriu Gheorghiță, au împlinit doi ani de căsnicie. Deși cei doi sunt destul de discreți cu privire la viața personală, nu ezită să își exprime iubirea în public. De această dată, actrița i-a transmis un mesaj emoționant.

Monica Bârlădeanu și medicul Valeriu Gheorghiță trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Cu ocazia aniversării celor doi ani de căsnicie, actrița i-a făcut o declarație de dragoste specială. Mesajul pe care l-a transmis în mediul online scoate la suprafață iubirea eternă pe care i-o poartă, dar și cât de puternică este legătura lor. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Monica Bârlădeanu, mesaj neașteptat pentru soțul ei, Valeriu Gheorghiță

Celebra actriță și medicul duc o viață departe de ochii lumii. Cei doi sunt discreți, însă nu ezită de fiecare dată când au ocazia să își exprime sentimentele. Și când e cea mai potrivită zi, dacă nu în ziua aniversării?

Monica Bârlădeanu l-a lăudat mereu pentru calitățile sale de soț, dar și de tată, iar acum declarația de dragoste pe care i-a făcut-o în mod public arată cât de mult se iubesc și ce legătură puternică au chiar și după doi ani de căsnicie.

„Sunt doi ani de la momentul acesta. Te-aș alege din nou și mereu, în fiecare zi, în orice situație. Să ne dea Dumnezeu viață lungă împreună, până la capăt. Love”, a fost mesajul scurt, dar profund scris de Monica Bârlădeanu, pe Instagram.

„Ești un bărbat spectaculos”

Așa îl descrie Monica Bârlădeanu pe soțul ei. Aceasta i-a mai transmis un mesaj simbolic pe rețelele de socializare în urmă cu un an și jumătate, chiar de ziua lui de naștere. Actrița îl apreciază pentru valorile sale, dar și pentru faptul că este un tată extrem de dedicat.

„Ești un bărbat spectaculos, nu pentru că te iubesc eu, ci pentru că ești tu, în sine, un bărbat pe care îl admir enorm: vertical, blând, onest, cu noblețe și generozitate, un tată grozav și un partener așa cum mi-am imaginat mereu că ar trebui să fie omul cu care sunt una. La mulți ani, soțul meu iubit!”, a mai scris ea.

VEZI ȘI: Ritualul de beauty al Monicăi Bîrlădeanu. Care este secretul buzelor ei?

Cât costă rochia purtată de Monica Bîrladeanu în croaziera de sărbători. Soția lui Valeriu Gheorghiță nu s-a uitat la bani