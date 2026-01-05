Acasă » Știri » Cât costă rochia purtată de Monica Bîrladeanu în croaziera de sărbători. Soția lui Valeriu Gheorghiță nu s-a uitat la bani

Cât costă rochia purtată de Monica Bîrladeanu în croaziera de sărbători. Soția lui Valeriu Gheorghiță nu s-a uitat la bani

De: Simona Tudorache 05/01/2026 | 12:34

Monica rlădeanu a purtat o rochie spectaculoasă în timpul croazierei de Revelion. Actrița reușește să impresioneze cu fiecare apariție, indiferent de ce îmbracă și de bijuteriile cu care își completează ținuta.

După o perioadă agitată cu multe proiecte, Monica Bîrlădeanu a ales să întâmpine noul an pe un vas de croazieră alături de soțul ei, Valeriu Gheorghiță, și de copiii lui din primul mariaj. Marcată de evenimentul pe care îl trăiește, vedeta a ținut să le arate și admiratorilor ei frânturi din călătoria de poveste pe care o bifează în aceste zile.

Cât costă rochia purtată de Monica Bîrladeanu în croazieră

La o petrecere care a avut loc la bordul vasului, actrița a îmbrăcat o rochie scurtă din dantelă, cu umeri impunători, care îi scotea în evidență silueta obținută cu multe sacrificii, prin sport și dietă. Chiar dacă a tras din greu înainte de această perioadă, actrița culege acum roadele, pentru că arată mai bine ca niciodată.

Monica și-a lăsat la vedere picioarele frumos tonifiate, pentru care a mers la sală, dar și pe la saloanele de frumusețe. Ținuta purtată de actriță costă 2.199 de lei și poate fi achiziționată și pe negru. Ea și-a completat look-ul cu pantofi stiletto în nuanțe metalice și un clutch auriu.

Cum a fost 2025 pentru soțul ei, Valeriu Gheorghiță

Valeriu Gheorghiță a ținut să marcheze acest început de an cu un mesaj sugestiv. Medicul vorbește despre lecțiile oferite în anul care a trecut, unul și cu momente dificile, dar și despre experiențele pe care adoră să le trăiască lângă oamenii dragi lui.

„Trecerea dintre ani m-a prins și de această dată departe de casă, dar împreună cu cei dragi. Mi-am dorit dintotdeauna să descopăr locuri noi, culturi, civilizații și obiceiuri. Cred în iubire și iertare, în comuniune, acceptare și toleranță între oameni – valori care capătă sens deplin atunci când sunt trăite, nu doar afirmate. 2025 a fost un an intens – cu realizări importante, dar și cu provocări pe măsură.

Sunt recunoscător pentru tot ceea ce mi-a adus acest an. Am ales să primesc cu recunoștință tot ce a fost bun, să accept momentele dificile, să înțeleg lecțiile din fiecare experiență și să merg mai departe cu speranță, credință, responsabilitate și, mai ales, cu dragoste de oameni. Ca medic, cred că înainte de toate este esențial să-ți placă oamenii, să-i accepți și să-i iubești așa cum sunt – fiecare în felul său.

Vă doresc ca anul ce vine să vă aducă sănătate, împliniri așa cum vi le doriți și capacitatea de a trăi fiecare zi conștienți de cel mai prețios dar pe care îl avem și de care trebuie să avem grijă: viața. La mulți ani 2026!”, a fost mesajul postat de Valeriu Gheorghiță pe rețele de socializare.

