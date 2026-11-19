Prințul Marco face ce face și ajunge pe mâna dominatoarei Kennya. Nu la propriu, ci la figurat. Deocamdată, tatonările dintre cei doi au loc în mediul online, iar prietena Nattashei Black nu-i iartă nicio apariție Prințului.

Dominatoarea Kennya a ajuns în atenția publicului odată începerea sezonului X al emisiunii Insula Iubirii. Totul a pornit în urma unei discuții dintre ispita Narcis Bujor și Nattasha Black despre meseria de dominatoare. Cei doi au dezbătut în detaliu impresii și idei, iar observațiile lor nu au fost deloc întâmplătoare. Cei doi aveau deja o legătură comună în afara emisiunii, Kennya fiind extrem de apropiată de Narcis și foarte bună prietenă cu Nattasha Black.

Recent, Kennya s-a decis să îl „desființeze” pe prințul Marco, după ce acesta a căzut în ispită cu Gabriella. Analizând și observând comportamentul bărbaților prin prisma meseriei sale, dominatoare nu s-a ferit să-i contureze profilul masculin al acestuia. În opinia sa, atitudinea afișată de Marco este departe de ceea ce ar putea aprecia la un bărbat. Totuși, dincolo de antipatie, Kennya nu se dezice de practicile sale și nu-i iartă Prințului nicio greșeală. În timpul unui live pe TikTok, Marco a făcut o aluzie ironică la adresa meseriei sale, lasând să se înțeleagă că anumite practici din domeniu ar fi la fel de neplăcute precum o investigație medicală. Numai că Marco a încurcat cuvântul colonoscopie cu „conoscopie”. Kennya a fost pe fază și l-a luat peste picior pentru gafa comisă.

Prințul Marco: Nu va imaginați ce se întâmplă acolo… conoscopie (n.r în loc de colonoscopie) Kennya: Cineva cu experiență care a fost la dominatoare și i s-a făcut „conoscopie”. Bravo!

Kennya: „Este un tip libidinos”

Invitată în emisiunea CANCAN pe Insulă, Kennya nu s-a ferit să spună că Prințul Marco nu se ridică la standardele sale și că face parte din categoria bărbaților care nu i-ar putea niciodată să-i stârnească nici interesul, nici atracția – emisiunea poate fi urmărită AICI.

CANCAN: Marco! Descrie-mi-l puțin din punctul tău de vedere, ok?

KENNYA: Un tip…

CANCAN: Pervers?

KENNYA: Nu pervers, libidinos. Care s-ar culca și cu o cățea. Adică, eu așa îl văd. Experiența mea de femeie așa îmi spune: că a fost Gabriella, că i-a plăcut lui, că e stilul care îl zăpăcește pe el și că ea chiar s-a culcat cu el, dar eu cred că așa e el ca bărbat, un obsedat sexual.

CANCAN: Merită dominat, Marco? Merită și el o lecție de dominare?

KENNYA: Pentru mine e… ce să văd, că… Numai închipuindu-mi așa, el…

Am găsit-o pe Kennya, dominatoarea lui Narcis. Nattasha l-a dat de gol din prima: ”Avem o prietenă comună”

Prințul Marco, bănuit că a trișat la Insula Iubirii. Concurentul este acuzat de un actor cunoscut: „Este cel mai bun de acolo!”