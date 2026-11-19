Stelian Ogică a reușit să dea lovitura în gala RXF, după ce l-a învins pe Florin Bloju. Lovitura decisivă a venit după o combinație care l-a dezechilibrat pe adversarul său. Imaginile cu Bloju prăbușindu-se au stârnit numeroase reacții în mediul online. La Dan Capatos Show, cei doi au povestit cum s-a desfășurat confruntarea. Vezi totul pe CANCAN.RO!

Victoria lui Stelian Ogică a fost neașteptată pentru mai toată lumea. Acesta a explicat că a intrat în ring cu emoții și fără experiența adversarilor obișnuiți cu astfel de meciuri. Deși recunoaște că a avut și noroc, Ogică spune că a profitat de momentul potrivit. Pe de altă parte, și Florin Bloju a confirmat că nu se aștepta la un asemenea deznodământ. Acesta a povestit că a fost dezechilibrat de lovitura de picior, apoi a fost prins cu dreapta. Vezi emisiunea integrală aici!

„Oricât de tare ai fi tu, în momentul în care ajungi acolo, să știi că ți se taie elanul. Eu nu sunt un personaj cu experiență. De-abia acum am început să mai prind puțină experiență și să prind puțin curaj. Am intrat cu 30% din ceea ce puteam eu în fața unui sac de box, în fața unei săli. Mi-a fost frică, sincer. Din orgoliu am acceptat, dar mi-a fost tare frică”, a declarat Stelian Ogică. „M-a lovit peste picior, m-am dezechilibrat, m-a prins cu dreapta. Eu mă uitam pe piciorul lui, că el se ținea de cuvânt. Am crezut că glumește când spune că dărâmă uși și sparge pereți”, a spus și Florin Bloju.

Florin Bloju a recunoscut că adversarul l-a prins fără apărare

Dan Capatos a remarcat că lovitura lui Ogică a fost extrem de puternică. Din imagini, pare că Bloju nu a mai avut timp să se apere.

„Eu am intrat foarte cu frică. Am zis: «Controlez situația, că pot să încep cu picioarele, să îl dezechilibrez pe colo, pe colo». Și vedem. Acum am avut noroc acolo. Așa e și în fotbal, și în box”, a spus Stelian Ogică.

Imaginile din timpul galei au provocat îngrijorare în rândul celor care au urmărit confruntarea. Deși au circulat zvonuri că ar fi avut nevoie de ajutor medical, Bloju a negat toate speculațiile.

„Am revenit. Îi salut pe toți telespectatorii, inclusiv pe cei care au crezut că sunt prin spitale, în perfuzii sau cu alte probleme. Imediat, la trei minute după meci, am fost în vestiar. Am mai stat vreo oră cu băieții de vorbă. În sfârșit, am ajuns acasă cu bine. Când atingi bărbia, asta a dus la dezechilibrul meu total. La un moment dat, încercam să mă ridic, dar nu mă mai ajutau picioarele. Până la urmă, m-am ridicat și mi-am revenit ușor, ușor.”

Cei doi luptători pregătesc revanșa

Deși confruntarea s-a încheiat cu victoria lui Stelian Ogică, Florin Bloju nu exclude un nou meci. Acesta a spus că își dorește revanșa în ringul lui Sebastian Vieru.

„Asta este, nu am nicio scuză. Cinste lui, îl felicit. Așa este în sport. Nu am nimic ce să-i reproșez, din contră. Bravo, Ogică! Dar mi-ai promis revanșa, adevărat sau nu?”, a spus Florin Bloju. „Din partea mea, nu-i problemă. Vorbește cu organizatorul”, a răspuns Stelian Ogică.

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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